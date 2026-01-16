Финляндия предоставит Украине 31-й пакет оборонной помощи. Соответствующее решение 16 января подписал президент Финляндии Александр Стубб на основании представления правительства.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Финляндия предоставит Украине 31-й пакет помощи

Стоимость оборонных возможностей, которые войдут в новый пакет, составляет примерно €98 млн.

С начала полномасштабной войны Финляндия уже предоставила Украине оборонную помощь на общую сумму около €3,1 млрд.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что этот пакет был сформирован в ускоренном режиме, чтобы оперативно удовлетворить наиболее критические потребности Украины на данный момент.

По словам Хяккянена, в 2026 году также продолжается реализация программы закупок для поддержки Украины со стороны финского оборонно-промышленного комплекса.

— Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонными материалами, поскольку это самый эффективный способ способствовать достижению справедливого мира, — подчеркнул Хяккянен.

В целях оперативности и безопасной транспортировки помощи Минобороны Финляндии не раскрывает детали состава пакета, способов и графика поставок.

Напомним, в октябре 2025 года Финляндия объявила о передаче Украине 30-го пакета военной помощи на сумму €52 млн.

Весной 2025 года Минобороны Финляндии начало программу поддержки Украины через закупку продукции у финской оборонной промышленности.

Цель программы – обеспечить критически важные военные потребности Украины.

