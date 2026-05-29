Ночью на 29 мая дроны атаковали Волгоградскую, Ярославскую области и Краснодарский край РФ.

Имеются данные о пожаре на заводе Лукойл-Волгограднефтепереработка и взрывах недалеко от оборонного предприятия Титан-Баррикады, возгорании промышленной зоны вблизи Ярославля, а также на территории морского порта Темрюк в Краснодарском крае РФ.

Об этом заявили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, а также сообщает Telegram-канал Astra.

Волгоград: удары по НПЗ Лукойла и заводу Титан-Баррикады

Местные власти заявили об атаке беспилотников на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В частности в Краснооктябрьском районе Волгограда поврежден многоэтажный жилой дом. Также сообщалось о возгорании на химическом предприятии в городе Волжский и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда.

В то же время OSINT-аналитики Astra сообщают, что после атаки возник пожар на территории НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Предприятие является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Волгоградской области и одним из ключевых активов компании Лукойл. Ежегодно там перерабатывают более 15 млн тонн нефти и производят бензин, дизельное и авиационное топливо.

По подсчетам Astra, это как минимум десятая атака на этот НПЗ с начала полномасштабной войны.

Кроме того, аналитики установили, что поврежденный многоквартирный дом расположен примерно в двух километрах от предприятия Титан-Барикады.

Это один из крупнейших производителей вооружения в России, где создаются пусковые установки для стратегических ракетных комплексов Ярс, Тополь-М и Сармат, а также пусковые установки для оперативно-тактических комплексов Искандер-М.

Ярославль: пожар на промзоне

Также беспилотники атаковали Ярославскую область.

По словам губернатора Михаила Евраева, часть дронов попала в объекты хранения горючего, из-за чего возник пожар на территории промышленной зоны.

На фоне атаки временно перекрывали выезд из Ярославля в направлении Москвы. Впоследствии движение транспорта восстановили.

По данным Astra, вблизи места перекрытия расположена крупная промышленная зона, где работают нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, нефтебаза и другие топливно-энергетические объекты.

Краснодарский край: пожар на территории порта Темрюк

Кроме того, в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника произошел пожар на территории морского порта Темрюк.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекли 47 спасателей и 14 единиц техники.

