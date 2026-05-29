СБУ вдарила по центру радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї, а також по НПС Ярославль-3 та газовому терміналу у порту Темрюк.

Ураження по центру радіоелектронної розвідки ФСБ

Фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили 16-й центр ФСБ РФ, який спеціалізувався на радіоелектронній розвідці.

Об’єкт розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Російські військові використовували його для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки безпілотників СБУ з ладу було виведено ключові елементи центру радіоелектронної розвідки РФ.

Такі операції мають стратегічне значення, оскільки знижують здатність Росії контролювати повітряний простір, координувати роботу систем ППО та планувати удари по Україні, зазначають у СБУ, та додають, що ураження подібних центрів ускладнює захист російських військових об’єктів у глибокому тилу та створює більше можливостей для українських безпілотників.

Удар по НПС Ярославль-3 та порту Темрюк

Під ударом опинилися НПС Ярославль-3 і газовий термінал у порту Темрюк

Також фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з резервуарним парком Ярославль-3 у Ярославській області РФ та газовий термінал у порту Темрюк Краснодарського краю.

НПС Ярославль-3 є частиною магістральної Балтійської трубопровідної системи БТС-1. Вона забезпечує постачання сировини на розташований поблизу НПЗ Славнєфть-ЯНОС, а також до експортних терміналів порту Приморськ.

Після атаки безпілотників СБУ на об’єкті спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі перевищила 5 тисяч квадратних метрів.

У порту Темрюк після ударів по газовому терміналу зафіксовано пожежу на території ТОВ Мактрен — Нафта. За наявною інформацією, горять газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об’єкті здійснювали перевалку зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

Такі спецоперації СБУ послаблюють енергетичну інфраструктуру РФ і скорочують можливості Росії отримувати доходи від експорту нафти й газу.

Кожна виведена з ладу НПС, зупинений трубопровід чи пошкоджений НПЗ — це менше коштів для російського бюджету, які Кремль міг би спрямувати на ракети, дрони та снаряди для війни проти України, наголошує СБУ.

Джерело : СБУ, СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.