Украина готовит новые санкционные дальнобойные и юридические решения против Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 23 мая 2026 года.

Зеленский о новых санкциях Украины против РФ

Сегодня Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций, которые нужно обязательно распространить в других юрисдикциях.

– Санкции против оккупантов – российских военных (более сотни из них), которые причастны к ракетным и дроновым ударам по нашей стране и людям, – рассказал президент.

В то же время есть пакет против судов, которые используются Россией для перевозки грузов для войны – оружия, боеприпасов и техники. Украина готовит новые санкционные решения – как дальнобойные, так и юридические, добавил Зеленский.

По его мнению, необходимо, чтобы все формы санкций против России и ее сообщников продолжали работать, а каждое ослабление ограничений ослабляет глобальную безопасность и откладывает мир.

Сейчас украинская сторона работает с европейскими партнерами и готовит новые пакеты санкций, подчеркнул президент. Он поблагодарил партнеров за то, что украинские предложения учитываются.

Кроме этого, президент поблагодарил Службу безопасности Украины за хорошую дальнобойную санкцию против России, где нанесли четкое поражение в Пермском регионе – в 1,7 тыс. км от государственной границы Украины.

По словам Зеленского, это российское военное предприятие, обеспечивающее работу других их предприятий ВПК и производство взрывчатых веществ, компонентов для авиационной техники и дронов.

Как утверждает президент, очень важно, что украинские санкции успешно достигают таких объектов и работают на большое расстояние.

Он поблагодарил Вооруженные Силы Украины, которые продолжают справедливо отвечать по объектам российской нефтяной отрасли.

– Эти сутки – Новороссийск, нефтяной терминал и нефтяная перевалка. Это правильно, что Россия теряет экспортные доходы от нефти. Именно благодаря нефти и газу Россия стала такой напыщенной, что позволяет себе воевать в современном мире и продолжать угрожать всем остальным, – заявил он.

Зеленский о приближении членства Украины в ЕС

Как утверждает президент, Украина ведет активную дипломатическую работу с нашими партнерами в Европейском Союзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС.

По его словам, Украина борется за свою жизнь, независимость и за ту Европу, которая дольше всего живет в мире, защищает людей, жизнь и культуру. Именно благодаря такой защите она играет действительно глобальную роль, подчеркнул Зеленский.

– Без Украины не может быть полноценного европейского проекта. Присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным – полноправным. Важно открыть кластеры, содержательно двигаться в переговорах, – сказал президент.

По мнению Зеленского, важно работать на 100% ради безопасности и наших людей. Президент поблагодарил всех, кто остается вместе и поддерживает Украину.

