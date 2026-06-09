Головного прокурора МКС Каріма Хана відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Генпрокурора МКС Каріма Хана відсторонено через звинувачення проти нього

Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду відсторонило головного прокурора МКС Каріма Хана від виконання обов’язків через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Рішення набуло чинності негайно, однак остаточний висновок у справі мають ухвалити пізніше, повідомили на сайті Міжнародного кримінального суду.

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У заяві йдеться, що рішення Бюро ґрунтувалося на звіті Управління служб внутрішнього нагляду ООН, зібраних доказах, рекомендаціях спеціальної групи судових експертів, а також письмових поясненнях.

Крім того, Бюро передало дисциплінарне провадження щодо Хана на розгляд Асамблеї держав-учасниць МКС.

Карім Хан обіймав посаду головного прокурора МКС і був причетний до резонансних справ, зокрема до видання ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

У травні 2025 року Хан тимчасово залишив посаду на тлі завершення розслідування ООН щодо ймовірних сексуальних домагань з його боку.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що співробітниця МКС звинуватила Хана у неодноразовому примушуванні до статевих актів під час офіційних поїздок і в Гаазі. За її словами, він також намагався змусити її відкликати звинувачення, посилаючись на чутливість розслідування МКС щодо дій Ізраїлю в секторі Гази.

Ці звинувачення з’явилися незадовго до того, як Хан подав запит на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини.

Згодом США внесли Каріма Хана до санкційного списку через рішення МКС щодо ордера на арешт Нетаньягу.

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