Украина отвечает на российские удары, однако пока не располагает таким же количеством средств, как РФ.

Россия почувствует на себе последствия войны тогда, когда по ее территории ежедневно будут запускать 600 дронов и ракет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

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Зеленский о наращивании ударов по территории РФ

По словам президента, Украина отвечает на российские удары, однако пока не имеет такого же объема средств поражения, как страна-агрессор.

Зеленский заявил, что Украина достигнет таких объемов производства ракет и дронов, которые позволят в полной мере отвечать на атаки РФ.

Сейчас во время атак на Украину РФ использует около 650 дронов. В ответ украинские военные наносят удары по российским военным объектам, применяя от 300 до 350 средств поражения.

— Россия бьет по нам в основном примерно 650 дронами и от 35 до 100 ракетами в день. Мы отвечаем и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300–350 средств, которые мы применяем, — отметил президент.

Он подчеркнул, что россияне “почувствуют эту войну так, как чувствуем её мы, если будет 600 дронов и ракет“.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины до 2030 года.

Документ предусматривает существенное наращивание ракетных возможностей, а также развитие возможностей поражения целей на стратегической глубине — до 2 тыс. километров.

В интервью для Sky News Зеленский сообщил, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистики.

По данным разведки, Россия ежемесячно может производить около 120 баллистических ракет.

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