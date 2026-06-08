Зеленский: Украина очень близка к созданию собственной баллистики
- Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты.
- В Украине более 400 компаний производят дроны, ракеты и другие средства поражения.
Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты и продолжает активно увеличивать производство дальнобойного вооружения.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.
Украина приблизилась к созданию баллистики
По его словам, за время полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс существенно усилил свои возможности.
Если в начале российского вторжения главный акцент делался на производстве беспилотников, то сейчас Украина активно развивает также ракетные технологии.
— У нас до сих пор нет баллистики, но сейчас движемся этим путем. Мы очень близки, — сказал президент.
Зеленский сообщил, что в настоящее время в Украине работают более 400 компаний, занимающихся производством дронов, ракет и других средств поражения.
Кроме того, часть производственных мощностей была развернута за пределами страны.
Президент подчеркнул, что развитие оборонной промышленности стало ответом на вызовы войны и необходимость опираться прежде всего на собственные возможности.
При этом, по его словам, самой большой проблемой остается защита от российских баллистических ракет.
Именно поэтому Украина продолжает нуждаться в дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.
Глава государства отметил, что украинские оборонные разработки вызывают интерес у международных партнеров.
Опыт, полученный Силами обороны Украины во время боевых действий, сегодня тщательно изучают во многих странах мира.
Напомним, Украина обратилась к Германии с просьбой передать в этом году десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot из имеющихся запасов.
Киев стремится усилить возможности противовоздушной обороны на фоне роста интенсивности российских ударов.