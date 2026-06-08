Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты и продолжает активно увеличивать производство дальнобойного вооружения.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Украина приблизилась к созданию баллистики

По его словам, за время полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс существенно усилил свои возможности.

Сейчас смотрят

Если в начале российского вторжения главный акцент делался на производстве беспилотников, то сейчас Украина активно развивает также ракетные технологии.

— У нас до сих пор нет баллистики, но сейчас движемся этим путем. Мы очень близки, — сказал президент.

Зеленский сообщил, что в настоящее время в Украине работают более 400 компаний, занимающихся производством дронов, ракет и других средств поражения.

Кроме того, часть производственных мощностей была развернута за пределами страны.

Президент подчеркнул, что развитие оборонной промышленности стало ответом на вызовы войны и необходимость опираться прежде всего на собственные возможности.

При этом, по его словам, самой большой проблемой остается защита от российских баллистических ракет.

Именно поэтому Украина продолжает нуждаться в дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.

Глава государства отметил, что украинские оборонные разработки вызывают интерес у международных партнеров.

Опыт, полученный Силами обороны Украины во время боевых действий, сегодня тщательно изучают во многих странах мира.

Напомним, Украина обратилась к Германии с просьбой передать в этом году десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot из имеющихся запасов.

Киев стремится усилить возможности противовоздушной обороны на фоне роста интенсивности российских ударов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.