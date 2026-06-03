Россия ежемесячно способна производить около 120 баллистических ракет. Вместе с другими видами вооружения это позволяет ей систематически наносить массированные удары по Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве.

Зеленский о производстве ракет в РФ

По словам главы государства, значительные объемы производства баллистических ракет в РФ представляют постоянную угрозу для украинских городов.

Сейчас смотрят

— Россия имеет возможность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет, — подчеркнул Зеленский.

Такие объемы производства позволяют РФ поддерживать постоянный ракетный террор и регулярно накапливать запасы для новых масштабных комбинированных ударов.

По словам Зеленского, возможности российского ВПК позволяют врагу проводить несколько крупных массированных атак ежемесячно.

Президент отметил, что именно этот фактор сейчас является одним из ключевых вызовов для безопасности Украины.

— Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, — добавил он.

Также Зеленский напомнил о масштабных комбинированных ударах, которые Украина пережила накануне.

Во время атак российские войска применили сотни средств воздушного нападения.

Президент сообщил, что только в результате одной массированной атаки накануне погибли 23 человека, среди которых были дети.

— Россияне применили большое количество дронов — более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня, — сказал Зеленский.

Он добавил, что самой опасной угрозой являются ракеты.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV заявил, что Россия смогла наладить конвейерное производство ракет и беспилотников типа Шахед и оперативно поставляет их для применения в войне.

По его словам, главной проблемой остаются не китайские, а западные комплектующие, которые используются в российских ракетах.

Речь идет о продукции компаний, имеющих производства и юридические адреса в странах НАТО, США, Японии и других государствах.

Игнат уточнил, что такие компоненты применяются для производства Шахедов, крылатых ракет, Искандеров, а также самолетов и вертолетов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.