Україна відповідає на російські удари, однак наразі не володіє такою ж кількістю засобів, як РФ.

Росія відчує на собі наслідки війни тоді, коли по її території щоденно запускатимуть 600 дронів і ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

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Зеленський про нарощування ударів по території РФ

За словами президента, Україна відповідає на російські удари, проте поки що не має такого ж обсягу засобів ураження, як країна-агресорка.

Зеленський заявив, що Україна досягне таких обсягів виробництва ракет і дронів, які дадуть змогу повною мірою відповідати на атаки РФ.

Зараз під час атак на Україну РФ використовує близько 650 дронів.

У відповідь українські військові завдають ударів по російських військових об’єктах, застосовуючи від 300 до 350 засобів ураження.

– Росія б’є по нам здебільшого близько від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день. Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, – зазначив президент.

Він наголосив, що росіяни ” відчують цю війну так, як відчуваємо її ми, якщо буде 600 дронів і ракет“.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних сил України до 2030 року.

Документ передбачає суттєве нарощування ракетних спроможностей, а також розвиток можливостей ураження цілей на стратегічній глибині – до 2 тис. кілометрів.

В інтерв’ю для Sky News Зеленський повідомив, що Україна наблизилася до створення власної балістики.

За даними розвідки, Росія щомісяця може виробляти близько 120 балістичних ракет.

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