В городе Гуково Ростовской области РФ в ночь на 18 июня после атаки беспилотников произошёл масштабный пожар на одном из объектов топливной инфраструктуры.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

Атака на нефтебазу в Гуково

По данным OSINT-аналитика проекта Astra, на основе геолокации видеозаписи, обнародованной мониторинговым каналом Supernova+, установлено, что огонь охватил нефтебазу на улице Карла Маркса в Гуково. Съемка велась из района улицы Костюшкина.

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Утром власти Ростовской области подтвердили последствия ночной атаки. По словам губернатора региона, погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также зафиксированы два возгорания на коммерческих объектах и повреждение тепловоза.

Официальная информация об объемах хранения топлива на атакованной нефтебазе отсутствует. В то же время анализ спутниковых снимков показывает, что на территории объекта размещены как минимум восемь резервуаров для нефтепродуктов. Кроме того, к базе подведены железнодорожные пути, которые могут использоваться для транспортировки топлива.

Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях для работы объекта уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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