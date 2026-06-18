США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой для прекращения военного конфликта между странами.

Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, постепенную отмену санкций в отношении Тегерана, возобновление судоходства в Ормузском проливе и начало переговоров об окончательном мирном соглашении.

США и Иран подписали меморандум

Текст меморандума официально не обнародован иранской стороной, однако его ключевые положения озвучили американские чиновники во время брифинга для журналистов.

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Документ дистанционно подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В то же время спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил государственным СМИ, что его недоверие к США сохраняется и что Иран “держит палец на спусковом крючке”.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, в первый же день убив верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и высокопоставленных военных чиновников.

Конфликт привел к росту цен на энергоносители и инфляционному давлению, поскольку Иран фактически заблокировал Ормузский пролив — ключевой торговый водный путь, через который обычно проходит около 20 % мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Трамп заявил, что этот план позволит предотвратить мировую депрессию.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

После объявления о заключении соглашения цены на нефть снизились.

Основные пункты меморандума между США и Ираном

США и Иран объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане, а также обязуются не применять силу друг против друга в будущем. Обе страны согласились уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Стороны должны заключить окончательное мирное соглашение в течение 60 дней. По взаимному согласию этот срок может быть продлен. США начнут снимать морскую блокаду Ирана сразу после подписания меморандума и полностью завершат этот процесс в течение 30 дней. Также Вашингтон обязался вывести свои войска из окрестностей Ирана после заключения окончательного соглашения. Иран гарантирует безопасное прохождение торговых судов между Персидским заливом и Оманским морем без взимания дополнительных платежей. Судоходство должно возобновиться немедленно, а полноценная работа маршрута — в течение месяца. США совместно с региональными партнерами разработают программу восстановления и экономического развития Ирана стоимостью не менее $300 млрд. Вашингтон обязуется отменить все виды санкций против Ирана, включая американские первичные и вторичные ограничения, а также санкции, связанные с международными организациями. Иран вновь подтверждает отказ от приобретения или создания ядерного оружия. Также стороны договорились урегулировать вопрос о запасах обогащенного урана под контролем МАГАТЭ. До подписания окончательного соглашения стороны будут сохранять статус-кво: Иран не будет расширять свою ядерную программу, а США не будут вводить новые санкции и не будут наращивать военное присутствие в регионе. Министерство финансов США после подписания меморандума начнет выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и связанные с этим финансовые и транспортные операции. Иран получит доступ к ранее замороженным средствам и активам. Для этого США должны предоставить необходимые лицензии и разрешения. Вашингтон и Тегеран создадут специальный механизм контроля за выполнением меморандума и будущего окончательного соглашения. После начала реализации ключевых положений документа стороны приступят к переговорам об окончательном мирном урегулировании. Окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, которая будет иметь обязательную юридическую силу.

На фоне объявления о достижении договоренностей мировые цены на нефть начали снижаться. В то же время вопрос иранской ядерной программы остается одним из главных пунктов будущих переговоров между сторонами.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном Соединенные Штаты сосредоточатся на достижении мира между Украиной и РФ.

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