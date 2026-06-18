США и Иран подписали меморандум о прекращении войны: что предусматривает соглашение
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой для прекращения военного конфликта между странами.
Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, постепенную отмену санкций в отношении Тегерана, возобновление судоходства в Ормузском проливе и начало переговоров об окончательном мирном соглашении.
США и Иран подписали меморандум
Текст меморандума официально не обнародован иранской стороной, однако его ключевые положения озвучили американские чиновники во время брифинга для журналистов.
Документ дистанционно подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В то же время спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил государственным СМИ, что его недоверие к США сохраняется и что Иран “держит палец на спусковом крючке”.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, в первый же день убив верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и высокопоставленных военных чиновников.
Конфликт привел к росту цен на энергоносители и инфляционному давлению, поскольку Иран фактически заблокировал Ормузский пролив — ключевой торговый водный путь, через который обычно проходит около 20 % мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
Трамп заявил, что этот план позволит предотвратить мировую депрессию.
Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.
Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.
C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
После объявления о заключении соглашения цены на нефть снизились.
Основные пункты меморандума между США и Ираном
- США и Иран объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане, а также обязуются не применять силу друг против друга в будущем.
- Обе страны согласились уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.
- Стороны должны заключить окончательное мирное соглашение в течение 60 дней. По взаимному согласию этот срок может быть продлен.
- США начнут снимать морскую блокаду Ирана сразу после подписания меморандума и полностью завершат этот процесс в течение 30 дней. Также Вашингтон обязался вывести свои войска из окрестностей Ирана после заключения окончательного соглашения.
- Иран гарантирует безопасное прохождение торговых судов между Персидским заливом и Оманским морем без взимания дополнительных платежей. Судоходство должно возобновиться немедленно, а полноценная работа маршрута — в течение месяца.
- США совместно с региональными партнерами разработают программу восстановления и экономического развития Ирана стоимостью не менее $300 млрд.
- Вашингтон обязуется отменить все виды санкций против Ирана, включая американские первичные и вторичные ограничения, а также санкции, связанные с международными организациями.
- Иран вновь подтверждает отказ от приобретения или создания ядерного оружия. Также стороны договорились урегулировать вопрос о запасах обогащенного урана под контролем МАГАТЭ.
- До подписания окончательного соглашения стороны будут сохранять статус-кво: Иран не будет расширять свою ядерную программу, а США не будут вводить новые санкции и не будут наращивать военное присутствие в регионе.
- Министерство финансов США после подписания меморандума начнет выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и связанные с этим финансовые и транспортные операции.
- Иран получит доступ к ранее замороженным средствам и активам. Для этого США должны предоставить необходимые лицензии и разрешения.
- Вашингтон и Тегеран создадут специальный механизм контроля за выполнением меморандума и будущего окончательного соглашения.
- После начала реализации ключевых положений документа стороны приступят к переговорам об окончательном мирном урегулировании.
- Окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, которая будет иметь обязательную юридическую силу.
На фоне объявления о достижении договоренностей мировые цены на нефть начали снижаться. В то же время вопрос иранской ядерной программы остается одним из главных пунктов будущих переговоров между сторонами.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном Соединенные Штаты сосредоточатся на достижении мира между Украиной и РФ.