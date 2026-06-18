Ночью и утром ударные дроны атаковали Москву и Московскую область. Местные жители сообщали о пролете дронов, взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Пожар на Московском НПЗ в Капотне 18 июня: что известно

Первые сообщения об атаке дронов на Москву начали появляться около 4 утра.

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Мэр Москвы Сергей Собянин начал отчитываться о работе противовоздушной обороны. По состоянию почти на 07:00 Собянин сообщил о том, что сбили 47 беспилотников.

Впоследствии очевидцы начали публиковать видеокадры пожара в Капотне Московской области. Над местом поражения видны огонь и густой дым.

По данным OSINT-пабликов, один из ударов пришелся по НПЗ в Капотне (район на окраине Москвы). После удара в районе объекта вспыхнул крупный пожар.

Сергей Собянин также подтвердил, что нескольким беспилотникам удалось добраться до Московского НПЗ. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, Собянин сообщил, что на территории ТЦ Садовод зафиксировано падение обломков дронов и незначительные повреждения одного из зданий.

Ночью и утром 16 июня Москва и Московская область подверглись массированной атаке дронов. Под ударом оказался Московский НПЗ в районе Капотни. Этот НПЗ принадлежит Газпрому и обеспечивает более 40 % потребностей столичного региона в топливе.

Силы специальных операций ВСУ подтвердили масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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