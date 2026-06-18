За последние сутки Силы обороны уничтожили не менее 1370 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 18 июня 2026 года:

личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек,

танков – 12 038 (+5) шт.,

боевых бронированных машин – 24 779 (+4) шт.,

артиллерийских систем — 44 240 (+71) шт.,

реактивных систем залпового огня — 1 877 (+3) шт.,

средств противовоздушной обороны — 1 431 (+4) шт.,

самолетов — 436 шт.,

вертолётов – 353 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7) шт.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) шт.,

крылатых ракет – 4 783 шт.,

кораблей и катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431) ед.,

специальной техники – 4 306 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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