Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 18 июня: ВСУ уничтожили 1370 оккупантов и почти 2 тыс. дронов
За последние сутки Силы обороны уничтожили не менее 1370 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 18 июня 2026 года:
- личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек,
- танков – 12 038 (+5) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 779 (+4) шт.,
- артиллерийских систем — 44 240 (+71) шт.,
- реактивных систем залпового огня — 1 877 (+3) шт.,
- средств противовоздушной обороны — 1 431 (+4) шт.,
- самолетов — 436 шт.,
- вертолётов – 353 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7) шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) шт.,
- крылатых ракет – 4 783 шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431) ед.,
- специальной техники – 4 306 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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