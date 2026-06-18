За последние сутки Силы обороны уничтожили не менее 1370 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 18 июня 2026 года:

  • личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек,
  • танков – 12 038 (+5) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 779 (+4) шт.,
  • артиллерийских систем — 44 240 (+71) шт.,
  • реактивных систем залпового огня — 1 877 (+3) шт.,
  • средств противовоздушной обороны — 1 431 (+4) шт.,
  • самолетов — 436 шт.,
  • вертолётов – 353 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7) шт.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) шт.,
  • крылатых ракет – 4 783 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431) ед.,
  • специальной техники – 4 306 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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