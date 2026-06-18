У Гуково Ростовської області після атаки БпЛА загорілася нафтобаза
- У ніч на 18 червня Гуково Ростовської області атакували безпілотники.
- OSINT-аналітики ідентифікували палаючу нафтобазу на вулиці Карла Маркса.
- Також пошкоджено тепловоз і зафіксовано пожежі на комерційних об’єктах.
У місті Гуково Ростовської області РФ в ніч проти 18 червня після атаки безпілотників сталася масштабна пожежа на одному з об’єктів паливної інфраструктури.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на публікації місцевих жителів у соцмережах.
Атака по нафтобазі в Гуково
За даними OSINT-аналітика проєкту Astra, на основі геолокації відеозапису, оприлюдненого моніторинговим каналом Supernova+, встановлено, що вогонь охопив нафтобазу на вулиці Карла Маркса в Гуково. Зйомка велась із району вулиці Костюшкіна.
Вранці влада Ростовської області підтвердила наслідки нічної атаки. За словами губернатора регіону, загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовано два займання на комерційних об’єктах і пошкодження тепловоза.
Офіційна інформація щодо обсягів зберігання пального на атакованій нафтобазі відсутня. Водночас аналіз супутникових знімків свідчить, що на території об’єкта розміщені щонайменше вісім резервуарів для нафтопродуктів. Крім того, до бази підведені залізничні колії, що можуть використовуватися для транспортування пального.
Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для роботи об’єкта уточнюється.
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