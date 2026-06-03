Исторические вопросы между Украиной и Польшей должны обсуждать специалисты, в то время как обе страны должны сосредоточиться на противодействии общей угрозе со стороны России.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Сибига об отношениях между Украиной и Польшей

Последние почти два года Киев и Варшава постепенно восстанавливали конструктивный диалог по сложным историческим вопросам. Среди результатов этого процесса Сибига назвал разблокирование поисков и эксгумаций, проведение перезахоронений жертв с соблюдением христианских традиций, а также возобновление работы Конгресса историков.

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Глава МИД подчеркнул, что обсуждение сложных страниц общей истории удалось перевести в плоскость содержательной, научно объективной дебатной дискуссии — на основе не политических лозунгов, а работы с архивными документами, первоисточными материалами и научными исследованиями.

Это, убежден Андрей Сибига, открыло путь к диалогу на сложные и чувствительные темы и позволило наконец услышать друг друга.

— Это подход правильный, основанный на взаимном уважении, признании и честности. Его нельзя подвергать сомнению или накручивать спираль ненависти, — заявил Сибига.

Министр отметил, что сегодня особенно важно не допустить усиления напряжения, поскольку Украина, Польша и вся Европа продолжают сталкиваться с общей угрозой со стороны России.

— Нельзя забывать, что борьба между нами приведет нас к краю пропасти. Мы должны это осознать, снизить уровень эмоций, оставить нашу общую историю специалистам-историкам и вместе сосредоточиться на том, что есть самым важным: противодействии общему врагу, укреплению нашей европейской безопасности и защите свободного будущего наших народов, — убежден Андрей Сибига.

Отдельно глава украинской дипломатии прокомментировал критику из-за присвоения подразделению ССО почетного наименования имени Героев УПА. Он подчеркнул, что это было решение самых украинских военных.

— Название подразделения было выбором наших солдат. Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Именно они сегодня ценой собственного здоровья, а зачастую и жизни удерживают линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы. Они платят за это высокую цену. Я точно знаю, что у наших солдат не было даже в малейшей степени антипольских намерений. Речь шла об увековечении тех, кто много лет назад также боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий, — заявил министр.

Сибига также поблагодарил Польшу за поддержку Украины во время полномасштабной войны и подчеркнул, что Киев готов обсуждать даже самые сложные вопросы в духе открытости и взаимопонимания.

— Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств, — подытожил он.

Реакция Польши на наименование подразделения ССО в честь Героев УПА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава ведет непубличные переговоры с украинской стороной по ситуации. По его словам, в Польше считают решение ошибочным и ожидают, что Украина учтет польскую историческую чувствительность.

Президент Польши Кароль Навроцкий также критически высказался о присвоении подразделению наименования имени Героев УПА и заявил, что это решение может быть использовано российской пропагандой.

Кроме того, он предлагал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшего отличия Польши, которым его наградил бывший лидер страны Анджей Дуда.

Сам Анджей Дуда, комментируя дискуссию вокруг этой темы, заявил, что награждение Владимира Зеленского орденом Белого Орла происходило “в других условиях”, которые сейчас изменились.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что на этой неделе будет говорить со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым, в частности, о присвоении военному подразделению ССО имени Героев УПА. В то же время он считает, что намерение Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла “не будет иметь результата”.

Косиняк-Камыш хотел бы, чтобы президент Навроцкий здраво отнесся к этому вопросу, хотя и “решительно осуждает решение президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению имени Героев УПА”. По его убеждению, “надо сделать все, чтобы это решение было изменено”.

В то же время представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев не избегает сложных исторических тем и продолжает сотрудничество с польской стороной в вопросах исторической памяти. Он также отметил, что от споров между Украиной и Польшей выигрывает только Россия.

Напомним, что напряжение между Украиной и Польшей возникло после того, как 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций Север Сил специальных операций ВСУ почетного наименования имени Героев УПА.

Указ объяснялся восстановлением исторических традиций украинского войска и награждением подразделения за выполнение боевых задач.

После этого ряд польских политиков и представителей Института национальной памяти Польши выступили с критикой решения.

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