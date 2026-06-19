Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла.

Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Це стало наслідком скандалу, який спалахнув у Польщі після рішення Зеленського назвати один із українських військових підрозділів на честь героїв УПА.

– Є межі, які в польсько-українських відносинах переходити не можна, — заявив Навроцький у спеціальному зверненні.

Президент Польщі наголосив, що його рішення “не спрямоване проти українського народу” і “не означає зміни стратегічного курсу польської політики безпеки”.

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Він додав, що в питанні підтримки України в боротьбі проти Росії “нічого не змінилося”.

– Росія є агресором, а Путін – злочинцем, який несе відповідальність за розв’язання війни, що спричинила найбільший збройний конфлікт у Європі з часів завершення Другої світової війни. За кожним розбомбленим житловим кварталом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розділеною насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі, – зазначив президент Польщі.

5 квітня 2023 року колишній президент Польщі Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Республіки Польща – орден Білого Орла.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.

У документі зазначалося, що дане рішення було ухвалене з метою відновлення історичних традицій українського війська та для відзначення підрозділу за успішне виконання бойових завдань.

Цей крок Володимира Зеленського викликав різку критику з боку польських політиків, які назвали його скандальним.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавить Зеленського почесної державної нагороди.

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