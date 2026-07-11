Російські хакери використовували незахищені IP-камери та системи відеодзвінків для збору розвідувальної інформації про переміщення військової техніки НАТО, яка прямувала до України.

Про це повідомили Служба загальної розвідки та безпеки та Служба військової розвідки Міноборони Нідерландів, передає видання Telegraph.

Хакери РФ зламували IP-камери

За даними розвідки, російські хакери проникали у відеокамери спостереження, встановлені вздовж маршрутів військових перевезень у країнах-членах НАТО, зокрема в Нідерландах. Росіяни відстежували поставки озброєння та техніки для України.

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Після викриття операції нідерландські спецслужби попередили організації, чиї IP-камери [камери з підключенням до Інтернету] розташовані поблизу таких маршрутів, і закликали терміново посилити захист своїх пристроїв.

У розвідці зазначили, що багато камер залишаються вразливими через використання стандартних паролів, застарілого програмного забезпечення та заводських налаштувань. Після виявлення таких пристроїв зловмисники можуть відносно легко отримати до них віддалений доступ через Інтернет.

У службах розвідки наголошують, що ця кампанія була спрямована не лише проти Нідерландів, а й проти інших європейських країн НАТО та України.

Спецслужби зауважують, що використання цивільних камер відеоспостереження для розвідки стало одним із нових інструментів сучасної війни. Майже будь-яка камера, встановлена на міській вулиці, біля будинку чи підприємства, може використовуватися для збору розвідданих.

Такий спосіб дозволяє отримувати детальне зображення місцевості без застосування супутників чи безпілотників, а власники пристроїв нерідко навіть не підозрюють, що їхні камери були скомпрометовані.

Наприклад, свого часу українські хакери отримали доступ до російських камер спостереження, щоб відстежувати пересування ворожих військ і завдавати ударів на великі відстані. Цю тактику Київ застосував під час першого удару підводним дроном по російському підводному човну, що стояв у порту Новоросійська.

За оцінкою експертів, через широке поширення недорогих китайських IP-камер із підключенням до мережі ризик подібних кібератак надалі лише зростатиме.

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