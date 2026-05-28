На прошлой неделе правоохранительные органы Нидерландов провели масштабную операцию против компаний, подозреваемых в нарушении санкций ЕС и сотрудничестве с пророссийскими хакерами. В ходе рейдов в двух дата-центрах было изъято около 800 серверов, принадлежавших хостинг-провайдерам WorkTitans и MIRhosting.

Об этом сообщает Bloomberg.

Разоблачение сети хакеров РФ

По версии нидерландской Службы финансовой информации и расследований, компании сдавали серверы в аренду структурам, связанным с двумя братьями из Молдовы — Юрие и Иваном Некулити. В прошлом году Европейский Союз включил их в санкционный список из-за подозрений в помощи российским государственным хакерским группировкам.

Сейчас смотрят

Как пишет нидерландская газета Volkskrant, сети WorkTitans и MIRhosting активно использовались во время серии кибератак на правительственные учреждения Дании в ноябре 2025 года. Ответственность за атаки тогда взяла на себя пророссийская группировка NoName057(16), которую Европол ранее обвинял в многочисленных кибератаках на государственные сайты и банковские сервисы в странах Европы.

Группа специализируется на DDoS-атаках — перегрузке сайтов большим потоком запросов, из-за чего сервисы перестают работать. В прошлом году хакеры, в частности, атаковали почтовую службу Франции во время рождественских праздников, что привело к задержкам доставки посылок.

В Министерстве юстиции США заявляли, что NoName057(16) была создана как скрытый проект с участием сотрудников организации, связанной с Кремлем — Центра изучения и мониторинга молодежной среды. По данным американской стороны, участникам атак даже выплачивали вознаграждения в криптовалюте в зависимости от количества проведенных кибератак.

Британский эксперт по кибербезопасности, консультант компании Acumen Cyber Сиан Гисли отметил, что пророссийские хакеры гораздо больше зависят от западной инфраструктуры, чем признают публично. Именно это делает их уязвимыми для международных полицейских операций, хотя процесс блокировки таких сетей часто занимает много времени.

В рамках расследования нидерландские правоохранители задержали владельца WorkTitans Юсефа Зинада и основателя MIRhosting Андрея Нестеренко. Последний — 39-летний гражданин РФ, проживающий в Нидерландах и известный также как концертный пианист и лауреат музыкальных премий.

Нестеренко в посте в LinkedIn подтвердил, что ранее сотрудничал с одним из братьев Некулити, однако заявил, что прекратил контакты после введения санкций. Он также опроверг любую причастность MIRhosting к незаконной деятельности и подчеркнул, что компания не фиксировала подозрительной активности в своей сети.

Юсеф Зинад, а также Юрие и Иван Некулити публично ситуацию пока не комментировали.

В январе 2026 года СБУ сообщила, что Департамент кибербезопасности с начала полномасштабной войны отразил более 14 тыс. кибератак на государственные ресурсы и стратегические объекты.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.