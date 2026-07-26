В центре Берлина вечером субботы, 25 июля, автомобиль въехал в толпу людей во время завершения масштабного ЛГБТК+-мероприятия Christopher Street Day (CSD), известного как Берлинский прайд. В результате инцидента один человек погиб, еще по меньшей мере 16 получили ранения.

Об этом сообщают BBC News и Deutsche Welle.

В Берлине автомобиль въехал в толпу

Инцидент произошел у парка Тиргартен и Бранденбургских ворот, где тысячи участников праздновали завершение традиционного прайд-парада. После наезда автомобиля организаторы немедленно отменили дальнейшие мероприятия, а на экранах у сцены появилось сообщение об эвакуации.

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По данным полиции, автомобиль на большой скорости врезался в толпу в районе парка Тиргартен. Очевидцы рассказывают, что белый минивэн или внедорожник неожиданно уехал на людей, после чего все начали разбегаться.

Транспортное средство врезалось в дерево, где водитель его и бросил.

На место происшествия оперативно прибыли десятки экипажей полиции, пожарно-спасательных подразделений и медиков. Пострадавшим оказывали помощь прямо на улице, после чего они были госпитализированы.

По официальной информации одна женщина погибла на месте. Из 16 пострадавших трое находятся в критическом состоянии, восемь — в тяжелом, пятеро получили легкие травмы.

Что известно о злоумышленнике

Немецкие правоохранители уже установили личность предполагаемого нападающего, однако по состоянию на данный момент он не задержан.

По информации полиции, разыскивают 21-летнего мужчину по имени Абдул Б. Правоохранители заявляют, что он был известен полиции и, по предварительным данным, связан с исламистской средой Берлина.

Полиция предупредила, что мужчина может быть вооружен и опасен. Следствие также проверяет, мог ли нападающий иметь подельников.

Поисковая операция продолжается по всему Берлину. К ней привлекли более 2200 сотрудников полиции, в том числе правоохранителей из Гамбурга и других федеральных земель.

Район вокруг парка Тиргартен остается перекрытым.

Берлинский прайд

Christopher Street Day (CSD), или Берлинский прайд, является крупнейшим ЛГБТК+-мероприятием Германии и одним из самых масштабных в Европе. Ежегодно он собирает сотни тысяч, а иногда и около миллиона участников.

Название мероприятия произошло от улицы Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где в 1969 году произошли Стоунволлские беспорядки, ставшие символом борьбы за права ЛГБТ-сообщества.

Берлинский CSD проводится с 1979 года и за это время превратился из небольшой акции протеста в одно из важнейших общественных и культурных событий города.

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