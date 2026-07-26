У центрі Берліна ввечері суботи, 25 липня, автомобіль в’їхав у натовп людей під час завершення масштабного ЛГБТК+-заходу Christopher Street Day (CSD), відомого як Берлінський прайд. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще щонайменше 16 дістали поранення.

Про це повідомляють BBC News та Deutsche Welle.

У Берліні автомобіль в’їхав у натовп

Інцидент стався поблизу парку Тіргартен і Бранденбурзьких воріт, де тисячі учасників святкували завершення традиційного прайд-параду. Після наїзду автомобіля організатори негайно скасували подальші заходи, а на екранах біля сцени з’явилося повідомлення про евакуацію.

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За даними поліції, автомобіль на великій швидкості врізався у натовп у районі парку Тіргартен. Очевидці розповідають, що білий мінівен або позашляховик несподівано виїхав на людей, після чого всі почали розбігатися.

Транспортний засіб врізався у дерево, де водій його й покинув.

На місце події оперативно прибули десятки екіпажів поліції, пожежно-рятувальні підрозділи та медики. Постраждалим надавали допомогу просто на вулиці, після чого їх госпіталізували.

За офіційною інформацією, одна жінка загинула на місці. Із 16 постраждалих троє перебувають у критичному стані, вісім — у тяжкому, п’ятеро зазнали легких травм.

Що відомо про нападника

Німецькі правоохоронці вже встановили особу ймовірного нападника, однак станом на зараз його не затримано.

За інформацією поліції, розшукують 21-річного чоловіка на ім’я Абдул Б. Правоохоронці заявляють, що він був відомий поліції та, за попередніми даними, пов’язаний з ісламістським середовищем Берліна.

Поліція попередила, що чоловік може бути озброєним і небезпечним. Слідство також перевіряє, чи міг нападник мати спільників.

Пошукова операція триває по всьому Берліну. До неї залучили понад 2 200 співробітників поліції, зокрема правоохоронців із Гамбурга та інших федеральних земель.

Район навколо парку Тіргартен залишається перекритим.

Берлінський прайд

Christopher Street Day (CSD), або Берлінський прайд, є найбільшим ЛГБТК+-заходом Німеччини та одним із наймасштабніших у Європі. Щороку він збирає сотні тисяч, а іноді й близько мільйона учасників.

Назва заходу походить від вулиці Крістофер-стріт у Нью-Йорку, де у 1969 році відбулися Стоунволлські заворушення, які стали символом боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Берлінський CSD проводиться з 1979 року і за цей час перетворився з невеликої акції протесту на одну з найважливіших громадських та культурних подій міста.

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