Командир бригады Хартия Игорь Оболенский впервые прокомментировал покушение на свою жизнь. Он заявил, что такие действия свидетельствуют о неспособности России достичь своих целей военным путем, а также назвал покушение признаком страха врага.

Покушение на Оболенского: что сказал командир

По словам Игоря Оболенского, российский террор является одним из методов ведения войны, к которому Кремль прибегает тогда, когда не может реализовать свои политические цели на поле боя.

– Террор является одним из средств ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы всё делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя, – подчеркнул командир.

Оболенский также поблагодарил украинцев за поддержку после сообщений о сорванном покушении.

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– Спасибо всем за внимание и заботу, которую я получил от вас. Это убеждает меня, что наша работа важна для украинцев. Спасибо за поддержку президенту Украины и народу Украины, – отметил он.

В заключение командир подчеркнул, что попытка покушения лишь подтверждает страх российской стороны перед действиями украинских военных.

– Покушение – это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше, – заявил Оболенский.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове правоохранители предотвратили покушение на командира бригады Хартия Игоря Оболенского.

По данным следствия, 69-летнего харьковчанина дистанционно завербовали российские спецслужбы, выдавшие себя за представителей СБУ.

Чтобы убедить мужчину, ему прислали созданное искусственным интеллектом фейковое изображение, на котором Оболенский якобы позировал на фоне Кремля в футболке с российской символикой.

По информации правоохранителей, во время попытки нападения оружие у нападавшего не сработало, после чего его задержали.

Фото: Игорь Оболенский

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