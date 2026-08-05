Поблизу гольф-клубу Trump National Golf Club у Ранчо Палос Вердес, що у Каліфорнії, затримали озброєного чоловіка всього за два дні до запланованого візиту президента США Дональда Трампа.

Справа вже передана до прокуратури Лос-Анджелеса, повідомляє Politico з посиланням на департамент шерифа округу.

Затримано озброєного чоловіка біля гольф-клубу Трампа

За даними правоохоронців, пізно ввечері 2 серпня федеральні агенти у цивільному помітили чоловіка, який фотографував та знімав на відео територію гольф-клубу Trump National Golf Club у Ранчо Палос Вердес у Каліфорнії.

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За версією слідства, він міг спостерігати за підготовкою заходів безпеки перед запланованим візитом президента США.

Підозрюваним виявився 38-річний Жанін Джон Теле. Після затримання на парковці гольф-клубу в нього знайшли магазин із 16 набоями.

Крім того, під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили заряджений пістолет і ще один заряджений магазин.

Наступного дня детективи спільно з агентами ФБР провели обшук у будинку чоловіка в місті Дауні.

Там вони виявили ще кілька одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси, бронежилети, два радіозв’язкові пристрої та кілька блокнотів із, як зазначають слідчі, “тривожними заявами”.

Справу вже передали до прокуратури округу Лос-Анджелес. Водночас у департаменті шерифа наголосили, що не виявили жодних реальних поточних загроз для громади.

За даними ЗМІ, попри інцидент, візит Дональда Трампа до Каліфорнії не скасували. Президент прибув до свого гольф-клубу для участі у благодійному заході зі збору коштів за участі представників Республіканської партії.

Нагадаємо, що в липні федеральне велике журі США висунуло обвинувачення вісьмом чоловікам, яких підозрюють у підготовці теракту під час турніру UFC Freedom 250 поблизу Білого дому.

За даними Міністерства юстиції США, серед імовірних цілей замовників були президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, підприємець Ілон Маск та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За версією слідства, напад мав поєднати атаку дронів із вибухівкою та обстріл людей зі снайперських позицій, однак правоохоронці затримали всіх підозрюваних до реалізації плану.

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