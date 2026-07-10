Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьмерым мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта во время турнира UFC Freedom 250 возле Белого дома.

По версии следствия, среди потенциальных целей были президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

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По данным ФБР, заговорщики планировали комбинированную атаку. Сначала они должны были направить беспилотники, начиненные взрывчаткой, на северную часть Белого дома, чтобы вызвать панику среди гостей мероприятия.

После этого люди, эвакуирующиеся по заданному маршруту, должны были попасть под обстрел снайперов.

Среди основных целей следствие называет президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, предпринимателя Илона Маска, других высокопоставленных чиновников, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом Нетаньяху на самом турнире не было.

По данным Минюста США, подозреваемые готовили нападение как минимум с мая 2026 года. Они якобы собирали оружие, боеприпасы, взрывчатку, дроны, бронежилеты, средства связи, медицинское снаряжение и средства для реализации своего плана.

Следствие установило, что для координации действий и вербовки новых участников они использовали закрытые чаты в Signal, SimpleX, Discord, TikTok и Instagram. Именно там, по версии правоохранителей, они согласовывали план атаки, определяли цели и отрабатывали сценарии отхода.

В Министерстве юстиции сообщили, что всех подозреваемых уже задержали. Последнего фигуранта арестовали на этой неделе в штате Западная Вирджиния. По версии следствия, он должен был выполнять роль одного из снайперов.

Все восемь фигурантов в возрасте от 19 до 32 лет обвиняются в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам, а также в сговоре с целью убийства на федеральной территории и убийства федеральных чиновников.

Обвинительный акт федеральное большое жюри утвердило 9 июля в городе Колумбус (штат Огайо).

Несмотря на подготовку нападения, турнир UFC Freedom 250, который состоялся 14 июня в честь 250-летия независимости США, прошел без происшествий.

Ранее в США во время празднования Дня независимости произошло несколько инцидентов. В частности, после завершения масштабного фейерверка на Бруклинском мосту в Нью-Йорке возникло несколько очагов пожара, которые спасатели оперативно потушили.

Также в Чикаго самолет Delta Air Lines во время захода на посадку столкнулся с фейерверком, но благополучно приземлился, пострадавших не было.

Источник : Суспільне

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