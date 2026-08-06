Тема перехоплення російських ракет безпосередньо над Україною замість підльоту до кордонів Польщі вимагає фахового обговорення та не повинна ставати інструментом у внутрішніх політичних суперечках.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи питання щодо передавання Україні ракет для систем ППО Patriot, повідомляє PAP.

Сікорський про можливість збиття ракет РФ

За словами Сікорського, на Київ протягом декількох днів поспіль летять російські балістичні ракети, проти яких наразі немає захисту, проте вони вбивають людей у дедалі більшій кількості.

Зараз дивляться

– Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва, – зазначив він.

На думку польського міністра, в Україні переважно приватні підприємства виробляють ракети, дрони ближньої та дальньої дії. Він вважає, що українці мають швидку систему зворотного зв’язку про зброю, яка реально працює на полі бою.

– Я хотів би, щоб так було в Польщі: існувала конкурентоспроможна мережа приватних компаній, які надають армії найкраще та постійно модернізують її. Це питання, яке підлягає обговоренню, – переконаний він.

Коментуючи можливість припинення вогню за підсумками липневих переговорів президентів України Володимир Зеленського та США Дональда Трампа, Сікорський наголосив, що досягти цього можна лише через тиск США на Росію, а не на Україну.

Одним із важелів такого впливу він назвав ухвалення законопроєкту покійного американського сенатора Ліндсі Грема, який відкриває шлях до запровадження жорстких санкцій проти РФ.

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