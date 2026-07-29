28 июля Сенат США сделал первый шаг к принятию нового пакета санкций против России. На процедурном голосовании документ поддержали 86 сенаторов, в то время как 12 высказались против.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Голосование за новый пакет санкций против РФ

Документ, над которым более двух лет работал уже ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, открывает путь к рассмотрению более жестких санкций в отношении России и Ирана.

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Голосование состоялось всего через несколько часов после церемонии прощания с сенатором в Вашингтоне и после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американскими законодателями в Капитолии.

В Сенате рассчитывают завершить рассмотрение законопроекта к началу августовских каникул. В то же время, для ускоренной процедуры необходимо согласие всех 100 сенаторов, а любое возражение может задержать окончательное голосование.

В преддверии своей смерти Линдси Грэм встречался с Зеленским в Киеве. Тогда он заявил, что после продолжительных консультаций администрация президента США Дональда Трампа согласилась поддержать пакет санкционных ограничений против российских чиновников, олигархов и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Законопроект также предусматривает введение пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, включая Китай и Индию. В то же время, предлагаются исключения для государств, которые уже пытаются сократить зависимость от российских энергоносителей.

Во время голосования Владимир Зеленский присутствовал в Сенате по приглашению американских сенаторов. После оглашения результатов он поблагодарил законодателей, а несколько сенаторов ответили ему аплодисментами.

— Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в Сенате состоялось процедурное голосование за законопроект по санкциям против России, над которым он так много работал. Было честью присутствовать при подсчете голосов – 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал, – подчеркнул Зеленский после голосования.

Глава Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер заявил, что считает этот законопроект крупнейшим достижением Линдси Грэма.

Несмотря на убедительную поддержку на процедурном этапе, окончательное принятие законопроекта пока не гарантировано. Часть республиканцев и демократов выражает оговорки относительно отдельных положений документа, в том числе полномочий администрации в сфере тарифной политики.

Источник : CNN

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