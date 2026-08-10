В Тюменской области России 10 августа под удар попала центральная газофракционная установка (ЦГФУ) предприятия холдинга СИБУР ЗапСибНефтехим в Тобольске.

Об этом сообщил Telegram-канал Astra. Информацию об атаке также подтверждает украинский OSINT-канал Exilenova+.

В Тюмени вспыхнуло нефтехимическое предприятие

ЗапСибНефтехим является крупнейшим нефтехимическим комплексом России и принадлежит холдингу СИБУР.

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Предприятие перерабатывает побочные продукты нефтедобычи, производя 2,5 млн тонн полимеров в год.

На центральной газофракционной установке жидкую смесь газов превращают в сырье, которое в дальнейшем используют для производства полиэтилена и полипропилена.

Эти материалы применяют, в частности, для изготовления деталей, труб и упаковки.

Ранее 10 августа губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил атаку на регион.

По его словам, на территории одного из промышленных предприятий после падения нескольких беспилотников произошло возгорание.

Губернатор не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Сообщений о пострадавших не поступало.

От ЗапСибНефтехима до украинской границы около 2200 километров.

Силы обороны поразили Тобольскнефтехим – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтехимического комбината Тобольскнефтехим в Тобольске Тюменской области России.

— 10 августа 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение нефтехимическому комбинату Тобольскнефтехим в Тобольске Тюменской области РФ, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки (ЦГФУ) предприятия.

Ее мощность составляет около 6,6 млн тонн сырья в год. ЦГФУ является важной частью производственного комплекса одного из крупнейших нефтехимических предприятий России и Европы.

Тобольскнефтехим производит сырье, которое имеет критическое значение для российского военно-промышленного комплекса. В частности, предприятие производит бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и МТБЭ — высокооктановую кислородсодержащую добавку.

Как отметили в Генштабе, эти вещества применяются при производстве компонентов ракетного топлива, авиационного горючего, композитных материалов для БпЛА и высокооктановых бензинов.

Степень нанесенного предприятию ущерба уточняется.

После начала полномасштабного вторжения России воздушным ударам подвергаются различные объекты на территории РФ и в оккупированных регионах Украины.

В Генштабе ВСУ подтверждали большинство таких атак, заявляя, что Силы обороны системно реализуют меры, направленные на снижение боевого потенциала российских оккупационных войск и на принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

По подсчетам агентства Bloomberg, с середины апреля по 13 июля ВСУ около 50 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы.

В результате этих ударов было поражено как минимум 24 из 34 крупных НПЗ. Объемы нефтепереработки в России сократились до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Фото: ASTRA

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