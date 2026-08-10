У Тюменській області Росії 10 серпня під удар потрапила центральна газофракційна установка (ЦГФУ) підприємства холдингу СІБУР ЗапСибНефтехим у Тобольську.

Про це повідомив Telegram-канал Astra. Інформацію про атаку також підтверджує український OSINT-канал Exilenova+.

У Тюмені спалахнуло нафтохімічне підприємство

ЗапСибНефтехим є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії та належить холдингу СІБУР.

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Підприємство переробляє побічні продукти нафтовидобутку, виробляючи 2,5 млн тонн полімерів на рік.

На центральній газофракційній установці рідку суміш газів перетворюють на сировину, яку надалі використовують для виробництва поліетилену та поліпропілену.

Ці матеріали застосовують, зокрема, для виготовлення деталей, труб та упаковки.

Раніше 10 серпня губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив атаку на регіон.

За його словами, на території одного з промислових підприємств після падіння кількох безпілотників виникло загоряння. Губернатор не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Від ЗапСибНефтехиму до українського кордону близько 2200 кілометрів.

Сили оборони уразили Тобольскнефтехим – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтохімічного комбінату Тобольскнефтехим у Тобольську Тюменської області Росії.

– 10 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтохімічному комбінату Тобольскнефтехим в Тобольську Тюменської області РФ, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства.

Її потужність становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. ЦГФУ є важливою частиною виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи.

Тобольскнефтехим виробляє сировину, яка має критичне значення для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, підприємство виготовляє бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ – високооктанову кисневмісну добавку.

Як зазначили в Генштабі, ці речовини застосовуються під час виробництва компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА та високооктанових бензинів.

Ступінь завданих підприємству збитків уточнюється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії повітряних ударів зазнають різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України.

У Генштабі ЗСУ підтверджували більшість таких атак, заявляючи, що Сили оборони “системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ та на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України”.

За підрахунками агентства Bloomberg, із середини квітня до 13 липня ЗСУ близько 50 разів атакували російські нафтопереробні заводи.

Унаслідок цих ударів було уражено щонайменше 24 із 34 великих НПЗ. Обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття.

Фото: ASTRA

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