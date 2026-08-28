Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в Озеро Америка (Lake America) после обострения торгового спора между Соединенными Штатами и Канадой.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на указ президента США, обнародованный Белым домом.

Трамп переименовал озеро Онтарио в Озеро Америка

В указе Трамп назвал США главным защитником Великих озер и подчеркнул экономическое значение озера Онтарио.

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— Озеро и впредь будет играть ключевую роль в формировании будущего Америки и мировой экономики. Признавая этот процветающий экономический ресурс и его критическое значение для экономики нашей страны и ее народа, я приказываю официально переименовать озеро в Озеро Америка, — говорится в указе.

Документ обязывает министра внутренних дел США Дуга Бургума в течение 30 дней обновить Информационную систему географических названий (GNIS).

После этого федеральные власти США должны использовать название Озеро Америка в официальных документах и других упоминаниях об этом водоеме.

По данным СМИ, примерно 47% озера Онтарио находится на территории США, остальная часть принадлежит Канаде.

Канада отказалась переименовывать озеро

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил против решения Трампа. Он напомнил, что название Онтарио происходит от слова коренного народа вендатов Ontari’io, которое переводится как “прекрасное озеро” или “большое озеро”, а само название имеет более чем 400-летнюю историю.

В то же время указ американского президента не обязывает Канаду использовать название Озеро Америка. Канадские чиновники уже заявили, что будут по-прежнему называть водоем озером Онтарио.

Также остается непонятным, имеет ли президент США полномочия в одиночку переименовывать водоем, который находится на территории двух государств.

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