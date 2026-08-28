Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на Озеро Америка (Lake America) після загострення торговельної суперечки між Сполученими Штатами та Канадою.

Про це повідомляє Axios із посиланням на указ президента США, оприлюднений Білим домом.

Трамп перейменував озеро Онтаріо на Озеро Америка

В указі Трамп назвав США найбільшим захисником Великих озер та наголосив на економічному значенні озера Онтаріо.

Зараз дивляться

— Озеро й надалі відіграватиме ключову роль у формуванні майбутнього Америки та світової економіки. Визнаючи цей процвітаючий економічний ресурс та його критичне значення для економіки нашої країни та її народу, я наказую офіційно перейменувати озеро на Озеро Америка, — йдеться в указі.

Документ зобов’язує міністра внутрішніх справ США Дуга Бургума протягом 30 днів оновити Інформаційну систему географічних назв (GNIS).

Після цього федеральні органи влади США повинні використовувати назву Озеро Америка в офіційних документах та інших згадках про водойму.

За даними ЗМІ, приблизно 47% озера Онтаріо розташовані в межах США, решта належить Канаді.

Канада відмовилася перейменовувати озеро

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні виступив проти рішення Трампа. Він нагадав, що назва Онтаріо походить від слова корінного народу вендатів Ontari’io, яке перекладають як озеро прекрасне або озеро велике, а сама назва має понад 400-річну історію.

Водночас указ американського президента не зобов’язує Канаду використовувати назву Озеро Америка. Канадські посадовці вже заявили, що продовжать називати водойму озером Онтаріо.

Залишається також незрозумілим, чи має президент США повноваження одноосібно перейменувати водойму, яка розташована на території двох держав.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.