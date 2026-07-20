Лидер Китая Си Цзиньпин по-прежнему намерен посетить США в сентябре 2026 года, несмотря на недавнее обострение отношений и резкое выступление американского лидера Дональда Трампа.

Так, государственный секретарь США Марко Рубио официально подтвердил, что подготовка к государственному визиту продолжается и идет по графику, пишет Bloomberg.

Визит Си Цзиньпина в США: что сказал Рубио

– Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре. Они продолжают направлять свои делегации для подготовки к визиту. Я не слышал ничего, что свидетельствовало бы об обратном, – заявил Марко Рубио.

Отметим, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп обвинил китайское правительство во вмешательстве в выборы в США 2020 года путем похищения 220 млн записей об избирателях – эти утверждения ранее опровергли американские разведывательные службы.

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Когда в воскресенье вечером у Трампа спросили, будут ли последствия за якобы совершенные Пекином действия, он ответил журналистам: “Посмотрим. Мы поговорим с ними”.

Трамп выдвинул эти обвинения за несколько месяцев до запланированного визита китайского лидера в США, который является частью более широких усилий по стабилизации отношений и сохранению торгового перемирия, заключенного в прошлом году.

Эта поездка является второй из потенциально четырёх встреч между этими двумя лидерами в этом году после громкого визита Трампа в Пекин в мае.

Накануне поездки Си между крупнейшими экономиками мира возникают новые напряжения в отношении виз и искусственного интеллекта. Трамп возобновил 90-дневное ограничение на выдачу виз китайским журналистам, которого он добивался еще в конце своего первого срока. Однако тогда экс-президент США Джо Байден отменил это нововведение еще до того, как оно вступило в силу.

На прошлой неделе Си возглавил создание новой группы из почти 30 стран для установления глобальных правил в сфере искусственного интеллекта, в которую не входят США. Это произошло на фоне того, как китайский стартап в сфере искусственного интеллекта Moonshot объявил о своей новой модели Kimi K3, что перевернуло общепринятое представление о лидерстве США над Китаем.

Саммит АСЕАН на этой неделе даст Рубио возможность пообщаться с министром иностранных дел Китая Ван И перед встречей лидеров, а также с другими региональными коллегами из таких стран, как Япония и Южная Корея.

– Когда есть две большие, могущественные страны, такие как США и Китай, всегда будут возникать источники напряженности. Но я считаю, что на могущественных, важных странах, таких как наша, лежит обязанность продолжать диалог и поддерживать отношения, – сказал Рубио.

Напомним, в начале июля президент США впервые назвал возможную дату визита китайского лидера.

Предыдущая встреча лидеров США и Китая состоялась в мае в Пекине. Тогда Трамп и Си договорились о формировании конструктивных и стабильных отношений между двумя странами. В то же время китайская сторона строго предупредила Вашингтон о рисках конфликта из-за Тайваня.

Си Цзиньпин пообещал прислать семена роз Дональду Трампу для розария Белого дома.

Трамп заявил, что никогда не видел «таких больших роз».

Ранее сообщалось, что когда Си Цзиньпин и Дональд Трамп приступили к государственному ужину в Пекине после переговоров, к столу подали пекинскую утку, лобстера в томатном супе и другие блюда, часть меню была адаптирована под вкусы Трампа.

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