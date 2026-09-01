Китай готовий активніше долучатися до мирного врегулювання щодо ситуації одразу з трьома конфліктами у світі, зокрема, в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час засідання Сі Цзіньпін, повідомляє CCTV.com.

Сі Цзіньпін про врегулювання війни в Україні

За словами Сі Цзіньпіна, Китай готовий посилювати комунікацію та координацію між усіма сторонами міжнародних і регіональних конфліктів.

Зараз дивляться

– Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню, – сказав він.

Як стверджує Сі Цзіньпін, такий підхід передбачає усунення як наслідків, так і причин міжнародних та регіональних конфліктів.

Нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає США вперше за 11 років. Зокрема, у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 24 вересня.

Хоча Сі Цзіньпін пропустить Генеральну Асамблею ООН, де зберуться світові лідери.

Крім цього, нещодавно прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав перейти від війни до припинення бойових дій на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

За словами прем’єра Індії, кожен день війни відкидає людство назад, а кожен крок до миру повертає надію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.