Китай хоче активніше долучитися до врегулювання війни в Україні
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна посилити комунікацію та координацію для політичного врегулювання конфліктів в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.
- За його словами, китайський підхід передбачає усунення як безпосередніх симптомів, так і першопричин конфліктів.
Китай готовий активніше долучатися до мирного врегулювання щодо ситуації одразу з трьома конфліктами у світі, зокрема, в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.
Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час засідання Сі Цзіньпін, повідомляє CCTV.com.
Сі Цзіньпін про врегулювання війни в Україні
За словами Сі Цзіньпіна, Китай готовий посилювати комунікацію та координацію між усіма сторонами міжнародних і регіональних конфліктів.
– Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню, – сказав він.
Як стверджує Сі Цзіньпін, такий підхід передбачає усунення як наслідків, так і причин міжнародних та регіональних конфліктів.
Нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає США вперше за 11 років. Зокрема, у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 24 вересня.
Хоча Сі Цзіньпін пропустить Генеральну Асамблею ООН, де зберуться світові лідери.
Крім цього, нещодавно прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав перейти від війни до припинення бойових дій на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.
За словами прем’єра Індії, кожен день війни відкидає людство назад, а кожен крок до миру повертає надію.