Россия перешла границу гибридных атак в Европе: в Европарламенте обратились к НАТО
- В Европе возросло количество атак, связываемых с Россией.
- В ЕП считают, что РФ переходит от гибридных действий к фактическим атакам.
- Евродепутат Штрак-Циммерманн отметила необходимость усиления обороноспособности Европы.
Действия России на территории европейских стран уже нельзя рассматривать исключительно как гибридные атаки. Европа сталкивается с фактическими атаками, на которые НАТО должна выработать общий ответ.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главы комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.
Безопасная ситуация в Европе
По ее словам, со времени предыдущей встречи европейских чиновников на Кипре ситуация безопасности существенно ухудшилась. Количество инцидентов, связывающих с Россией, возросло настолько, что Европе необходимо определиться с последующей реакцией.
Штрак-Циммерманн подчеркнула, что речь идет уже не только о традиционных гибридных методах воздействия.
Она вспомнила случаи с появлением российских беспилотников в европейском воздушном пространстве, а также падение в Польше ракеты, которая вроде бы отклонилась от курса. Отдельно евродепутат обратила внимание на миграционный кризис на границе между Марокко и испанским анклавом Сеута в Северной Африке, который, по ее оценке, также может быть частью попыток России дестабилизировать Европу.
В Европе хотят быстрее принимать решения по обороне
Отдельной проблемой Штрак-Циммерманн назвала способность Евросоюза оперативно принимать решения в области безопасности и обороны.
Европарламент тесно сотрудничает с Еврокомиссией, однако реализация многих оборонных инициатив зависит от Совета ЕС. В частности, речь идет о военной мобильности и создании так называемого военного Шенгена (план Европейского Союза для быстрой перевозки армий и оружия через пределы стран).
Евродепутат отметила, что принятие решений усложняется из-за позиции отдельных государств-членов, которые могут блокировать или задерживать совместные инициативы.
По ее мнению, в нынешних условиях такой подход создает проблему для долгосрочной обороны Европы.
НАТО призывают пересмотреть основания статьи 4
Штрак-Циммерманн также призвала НАТО заново оценить, какие действия могут стать основанием для применения статьи 4 Североатлантического договора. Она считает, что современные угрозы требуют более широкого понимания понятия атаки.
Среди примеров евродепутат упомянула попытку диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии.
По ее словам, страны НАТО должны быть готовы совместно реагировать на подобные вызовы, в то же время не стремясь к эскалации.
Она подчеркнула, что активация статьи 4, которая предусматривает консультации союзников в случае угрозы безопасности одного из государств, может быть инструментом сдерживания и деэскалации.
– Мы должны быть готовы ко всему, – заявила Штрак-Циммерманн.
В то же время она подчеркнула, что Европа не стремится к войне или новому конфликту. Задача европейских государств состоит в том, чтобы заранее усилить свою обороноспособность и продемонстрировать готовность защищать себя. Именно такая позиция может помочь не допустить прямого военного столкновения.