Действия России на территории европейских стран уже нельзя рассматривать исключительно как гибридные атаки. Европа сталкивается с фактическими атаками, на которые НАТО должна выработать общий ответ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главы комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Безопасная ситуация в Европе

По ее словам, со времени предыдущей встречи европейских чиновников на Кипре ситуация безопасности существенно ухудшилась. Количество инцидентов, связывающих с Россией, возросло настолько, что Европе необходимо определиться с последующей реакцией.

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Штрак-Циммерманн подчеркнула, что речь идет уже не только о традиционных гибридных методах воздействия.

Она вспомнила случаи с появлением российских беспилотников в европейском воздушном пространстве, а также падение в Польше ракеты, которая вроде бы отклонилась от курса. Отдельно евродепутат обратила внимание на миграционный кризис на границе между Марокко и испанским анклавом Сеута в Северной Африке, который, по ее оценке, также может быть частью попыток России дестабилизировать Европу.

В Европе хотят быстрее принимать решения по обороне

Отдельной проблемой Штрак-Циммерманн назвала способность Евросоюза оперативно принимать решения в области безопасности и обороны.

Европарламент тесно сотрудничает с Еврокомиссией, однако реализация многих оборонных инициатив зависит от Совета ЕС. В частности, речь идет о военной мобильности и создании так называемого военного Шенгена (план Европейского Союза для быстрой перевозки армий и оружия через пределы стран).

Евродепутат отметила, что принятие решений усложняется из-за позиции отдельных государств-членов, которые могут блокировать или задерживать совместные инициативы.

По ее мнению, в нынешних условиях такой подход создает проблему для долгосрочной обороны Европы.

НАТО призывают пересмотреть основания статьи 4

Штрак-Циммерманн также призвала НАТО заново оценить, какие действия могут стать основанием для применения статьи 4 Североатлантического договора. Она считает, что современные угрозы требуют более широкого понимания понятия атаки.

Среди примеров евродепутат упомянула попытку диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии.

По ее словам, страны НАТО должны быть готовы совместно реагировать на подобные вызовы, в то же время не стремясь к эскалации.

Она подчеркнула, что активация статьи 4, которая предусматривает консультации союзников в случае угрозы безопасности одного из государств, может быть инструментом сдерживания и деэскалации.

– Мы должны быть готовы ко всему, – заявила Штрак-Циммерманн.

В то же время она подчеркнула, что Европа не стремится к войне или новому конфликту. Задача европейских государств состоит в том, чтобы заранее усилить свою обороноспособность и продемонстрировать готовность защищать себя. Именно такая позиция может помочь не допустить прямого военного столкновения.

Источник : Укрінформ

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