В Польше произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает интернет-соединение части Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины.

О пожаре и предварительных результатах расследования сообщает польская радиостанция RMF FM.

Пожар на станции Starlink в Польше: что известно

Пожар вспыхнул поздно вечером 23 сентября в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве. Экстренные службы вызвал владелец недвижимости, на территории которой находится оборудование.

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Огонь повредил распределительный щит, к которому подключены антенны, и генератор. Пожарные потушили возгорание.

Сначала среди возможных причин рассматривали поджог и короткое замыкание. Позже RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщила, что возле сгоревшего щита нашли бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

— Похоже на коктейль Молотова, — сказал радиостанции один из правоохранителей на условиях анонимности.

Прокуратура начала расследование повреждения объекта по версии возможной диверсии. К работе привлекли полицию и Агентство внутренней безопасности, а об инциденте сообщили в Центральное бюро расследований полиции.

В селе усилили присутствие правоохранителей, на подъездных дорогах установили посты. Следователи также планируют изъять записи камер видеонаблюдения.

По информации RMF FM, объект в Воле-Кробовской вместе с аналогичной базой недалеко от Каунаса в Литве обеспечивает доступ к интернету для значительной части Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины.

Оператором польской станции является государственная телекоммуникационная компания Exatel.

— Оператором этой станции является Exatel. Это государственный телекоммуникационный оператор, который является одним из элементов обеспечения интернет-безопасности и предоставления доступа к интернету, в частности для Украины, — заявил Гавковский в эфире TVP Info.

Министр отметил, что повреждение таких объектов может вызвать перебои с доступом к сети и повлиять, в частности, на работу банкоматов.

По данным Reuters, Гавковский считает, что станцию, возможно, пытались умышленно вывести из строя.

— Огонь охватил электростанцию и генератор. Очевидно, что этот акт саботажа был специально спланирован, чтобы вывести станцию из строя — фактически отключив интернет-соединение и нарушив доступ к сети для разных учреждений, включая украинских военных, — заявил он.

По состоянию на 24 сентября работу систем восстановили.

Пока следствие не установило, кто может быть причастен к возможному поджогу. Доказательств причастности России к инциденту тоже нет.

В то же время Гавковский заявил Reuters, что обстоятельства происшествия, по его мнению, могут соответствовать российской тактике гибридных действий.

— Хотя сегодня все работает, мы должны признать, как недавно отметил премьер-министр Туск, что это элемент гибридной войны, — сказал он.

Министр добавил, что пока причастность России не установлена, однако, по его оценке, есть признаки, которые согласуются с новой российской доктриной атак.