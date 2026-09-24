У Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка забезпечує інтернет-з’єднанням частину Центральної та Східної Європи, зокрема Україну.

Про пожежу та попередні результати розслідування повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Пожежа на станції Starlink у Польщі: що відомо

Пожежа спалахнула пізно ввечері 23 вересня у Волі-Кробовській у Мазовецькому воєводстві. Екстрені служби викликав власник нерухомості, на території якої розташоване обладнання.

Зараз дивляться

Вогонь пошкодив розподільний щит, до якого під’єднані антени, та генератор. Пожежники загасили займання.

Спочатку серед можливих причин розглядали підпал і коротке замикання. Згодом RMF FM із посиланням на власні джерела повідомило, що біля згорілого щита виявили пляшку з легкозаймистою речовиною.

— Схоже на коктейль Молотова, — сказав радіостанції один із правоохоронців на умовах анонімності.

Прокуратура розпочала розслідування пошкодження об’єкта за версією можливої диверсії. До роботи залучили поліцію та Агентство внутрішньої безпеки, а про інцидент повідомили Центральне бюро розслідувань поліції.

У селі посилили присутність правоохоронців, на під’їзних дорогах встановили пости. Слідчі також планують вилучити записи камер відеоспостереження.

За інформацією RMF FM, об’єкт у Волі-Кробовській разом з аналогічною базою поблизу Каунаса в Литві забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Оператором польської станції є державна телекомунікаційна компанія Exatel.

— Оператором цієї станції є Exatel. Це державний телекомунікаційний оператор, який є одним із елементів забезпечення інтернет-безпеки та надання інтернету, зокрема для України, — заявив Гавковський в ефірі TVP Info.

Міністр зазначив, що пошкодження таких об’єктів може спричинити перебої з доступом до мережі та вплинути, зокрема, на роботу банкоматів.

За даними Reuters, Гавковський вважає, що станцію могли намагатися навмисно вивести з ладу.

— Вогонь охопив електростанцію та генератор. Очевидно, що цей акт саботажу був навмисно розроблений для виведення станції з ладу — фактично відключивши інтернет-з’єднання та порушивши доступ до інтернету для різних установ, включаючи українських військових, — заявив він.

Станом на 24 вересня роботу систем відновили.

Наразі слідство не встановило, хто може бути причетний до ймовірного підпалу. Доказів відповідальності Росії за інцидент також немає.

Водночас Гавковський заявив Reuters, що обставини події, на його думку, можуть відповідати російській тактиці гібридних дій.

— Хоча сьогодні все працює, ми повинні визнати, як нещодавно зазначив прем’єр-міністр Туск, що це елемент гібридної війни, — сказав він.

Міністр додав, що наразі не встановлено причетність Росії, однак, за його оцінкою, є ознаки, які узгоджуються з новою російською доктриною атак.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.