Латвійські військові припинили спробу 20 мігрантів незаконно потрапити з Білорусі на територію країни. Люди, які супроводжували групу, погрожували латвійським військовослужбовцям зброєю.

Про це у X повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

За словами міністра, цього разу провокація відрізнялася особливою демонстративністю та агресивністю порівняно з багатьма попередніми випадками.

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Супровідники перебували на білоруській стороні кордону. Вони мали при собі зброю, погрожували військовослужбовцям Національних збройних сил Латвії та активно підштовхували мігрантів у напрямку Латвії.

Через кілька годин після інциденту люди в масках проникли на територію Латвії. Вони пошкодили розподільчу шафу та викрали камери, після чого повернулися до Білорусі ще до прибуття прикордонників на місце.

Яніс Домбрава заявив, що подібні інциденти можуть мати серйозніші наслідки для самої Білорусі.

До слова, 22 липня Збройні сили Латвії повідомили про застосування сльозогінного газу та попереджувального вогню проти мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що Росія та Білорусь посилюють гібридну війну проти країн Балтії, щоб відвернути увагу від невдач російської армії в Україні.

За його словами, того дня Латвія зафіксувала рекордні 111 спроб незаконного перетину кордону протягом однієї доби.

Фото:Valsts robežsardze

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