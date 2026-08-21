У четвер, 20 серпня, у Латвії прикордонники виявили підземний тунель, яким із території Білорусі незаконно переправили 28 людей. Вихід із підкопу був замаскований мохом і розташовувався лише за 20 метрів від державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба латвійської прикордонної служби.

Тунель із Білорусі до Латвії: що відомо

Зазначається, що підземний хід виявили під час обстеження прилеглої території в районі відповідальності Каплавського прикордонного підрозділу.

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Усіх 28 затриманих повернули до країни, звідки вони прибули.

Прикордонники наголосили, що це вже другий за короткий час випадок, коли для незаконного потрапляння з Білорусі до Латвії використали підкоп під кордоном.

Попередній тунель знайшли 10 серпня у Скрудаліенській волості Аугшдаугавського краю.

Тоді підземним ходом через кордон незаконно скористалися 15 людей. Таким чином, лише у двох виявлених випадках тунелями з Білорусі до Латвії переправили 43 людини.

На тлі спроб незаконного перетину східного кордону 11 серпня у Латвії розпочали спеціальну операцію VILKATIS.

Її мета полягає у посиленні контролю на східному кордоні, скороченні кількості незаконних перетинів та запобіганні новим спробам потрапити до країни.

Латвійська влада розглядає ситуацію на кордоні з Білоруссю як гібридну загрозу, пов’язану з інструменталізацією нелегальної міграції.

Раніше стало відомо, що у Білорусі формують нову десантно-штурмову бригаду, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.

За словами білоруського командування, один батальйон уже створено, однак з якою метою — не повідомляється.

Фото: Valsts robežsardze

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