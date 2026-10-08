Подразделения Сил обороны Украины поразили самый мощный нефтеперерабатывающий завод в Российской Федерации — Омский НПЗ. Операцию провели подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ Черная Искра.

Об этом сообщают Генеральный штаб и Силы специальных операций ВСУ.

Силы обороны поразили Омский НПЗ в России

Для достижения беспилотники Сил специальных операций преодолели почти 3 тыс. километров, успешно долетев до территории предприятия.

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Омский НПЗ расположен почти в 2,5 тыс. км от границы Украины. Сейчас он является самым отдаленным нефтеперерабатывающим заводом РФ, по которому наносили удары украинские дроны.

По данным Генштаба, Омский НПЗ входит в структуру Газпром нефти. Он является самым мощным и самым крупным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли в России.

Мощность переработки составляет более 21 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие специализируется на производстве широкого спектра топлива – бензина, дизельного и авиационного топлива, а также смазочных материалов и нефтехимической продукции.

Как отмечают в Генштабе, объект напрямую задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

В то же время в ССО подчеркнули, что украинские защитники вернут России начатую ею войну — как бы ни враг не прятал свои стратегические объекты.

Это уже второе успешное поражение Омского НПЗ. В первый раз ССО поразили его 6 июля 2026 года.

Во время той атаки украинские воины поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год, после чего завод полностью остановил переработку нефти и был выведен в ремонт.

В Генштабе ВСУ отметили, что систематическое поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на последовательное снижение военно-экономического потенциала РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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