6 июля 2026 года Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Об успешном поражении предприятия сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Где находится Омский НПЗ и что известно об атаке ВСУ, читайте в нашем материале.

Что такое Омский НПЗ

Омский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим НПЗ в России и одним из ключевых активов компании Газпром нефть.

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Предприятие имеет мощность более 21 млн тонн нефти в год и обеспечивает выпуск широкого спектра нефтепродуктов. Здесь производят автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, смазки, битум, бензол, параксилол, ортоксилол и другую нефтехимическую продукцию.

По данным Генштаба ВСУ, завод также задействован в обеспечении нужд российской оккупационной армии. После попадания на территории предприятия возник пожар, а по предварительным данным, была поражена установка первичной переработки нефти.

Омский НПЗ: расположение

Предприятие находится в городе Омск. Это административный центр Омской области на юго-западе Сибири. Город лежит на реке Иртыш, недалеко от государственной границы с Казахстаном.

Сам Омский НПЗ расположен в северном промышленном узле Омска, где сосредоточены крупные промышленные предприятия. Именно об этом промышленном районе после атаки упоминал губернатор Омской области.

Омский НПЗ на карте

Если посмотреть, где находится Омский НПЗ на карте, видно, что предприятие находится примерно в 2,5 тыс. км от украинской границы.

По данным Минобороны Украины, чтобы попасть в установку, обеспечивающую работу всего Омского НПЗ, украинские дроны преодолели путь более чем в 3 тыс. км.

Это один из самых отдаленных российских нефтеперерабатывающих заводов, который поражали украинские силы с начала полномасштабной войны.

Также Омский НПЗ входит в список крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ и является одним из ключевых заводов на карте НПЗ России.

Что известно об атаке на Омский НПЗ

По данным Генерального штаба ВСУ, во время атаки 6 июля была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, которая способна перерабатывать до 8,4 млн тонн сырья в год.

Украинские военные также отметили, что Омский НПЗ стал последним из 11 крупнейших производителей бензина в России, который поразили.

После удара на территории предприятия возник пожар. Российские власти впоследствии подтвердили факт атаки беспилотников, однако подробной информации о масштабах повреждений не обнародовали.

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