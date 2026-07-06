Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному почти в 2,5 тыс. км от государственной границы Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

ВСУ поразили Омский НПЗ: что известно

В Генштабе сообщили, что предприятие находится почти в 2 500 км от государственной границы Украины.

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По информации военных, это последний из 11 крупнейших производителей бензина в России, который был поражён украинскими силами.

В ведомстве добавили, что на территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.

По предварительным данным, был поражён комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 с проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год.

Степень повреждений сейчас уточняется.

Что известно об Омском НПЗ

Омский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России с проектной мощностью более 21 млн тонн нефти в год.

Завод производит широкий спектр топливно-смазочных материалов и нефтехимической продукции, в частности:

автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100;

дизельное топливо класса Евро-5;

авиационный керосин;

смазочные материалы и другую нефтехимическую продукцию.

В Генштабе подчеркнули, что предприятие участвует в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

Ранее Силы беспилотных систем сообщили о серии ударов по военным объектам РФ и временно оккупированного Крыма.

В частности, были поражены два танкера теневого флота России в Азовском море, нефтебаза в Керчи, два зенитных ракетных комплекса С-400 Триумф — в Крыму и Брянской области, а также радиолокационная станция Небо-У.

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