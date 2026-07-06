Чуть ли не в 2,5 тыс. км от Украины: Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ
- Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.
- Предприятие находится почти в 2,5 тыс. км от государственной границы Украины.
Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному почти в 2,5 тыс. км от государственной границы Украины.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
ВСУ поразили Омский НПЗ: что известно
В Генштабе сообщили, что предприятие находится почти в 2 500 км от государственной границы Украины.
По информации военных, это последний из 11 крупнейших производителей бензина в России, который был поражён украинскими силами.
В ведомстве добавили, что на территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.
По предварительным данным, был поражён комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 с проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год.
Степень повреждений сейчас уточняется.
Что известно об Омском НПЗ
Омский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России с проектной мощностью более 21 млн тонн нефти в год.
Завод производит широкий спектр топливно-смазочных материалов и нефтехимической продукции, в частности:
- автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100;
- дизельное топливо класса Евро-5;
- авиационный керосин;
- смазочные материалы и другую нефтехимическую продукцию.
В Генштабе подчеркнули, что предприятие участвует в обеспечении топливом российской оккупационной армии.
Ранее Силы беспилотных систем сообщили о серии ударов по военным объектам РФ и временно оккупированного Крыма.
В частности, были поражены два танкера теневого флота России в Азовском море, нефтебаза в Керчи, два зенитных ракетных комплекса С-400 Триумф — в Крыму и Брянской области, а также радиолокационная станция Небо-У.