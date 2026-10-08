Підрозділи Сил оборони України уразили найпотужніший нафтопереробний завод у Російській Федерації — Омський НПЗ. Операцію провели підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території РФ Чорна Іскра.

Про це повідомляють Генеральний штаб та Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Сили оборони уразили Омський НПЗ у Росії

Для досягнення безпілотники Сил спеціальних операцій подолали майже 3 тис. кілометрів, успішно долетівши до території підприємства.

Зараз дивляться

Омський НПЗ розташований майже за 2,5 тис. км від кордону України. Наразі він є найвіддаленішим нафтопереробним заводом РФ, по якому завдавали удари українські дрони.

За даними Генштабу, Омський НПЗ входить до структури Газпром нефти. Він є найпотужнішим та найбільшим підприємством нафтопереробної галузі в Росії.

Потужність переробки становить понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

Підприємство спеціалізується на виробництві широкого спектру пального — бензину, дизельного та авіаційного пального, а також мастил і нафтохімічної продукції.

Як зазначають в Генштабі, об’єкт безпосередньо задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Водночас у ССО наголосили, що українські захисники повернуть Росії розпочату нею війну — хоч би як далеко ворог не ховав свої стратегічні об’єкти.

Це вже друге успішне ураження Омського НПЗ. Уперше ССО уразили його 6 липня 2026 року.

Під час тієї атаки українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проектною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік, після чого завод повністю зупинив переробку нафти та був виведений у ремонт.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що систематичне ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН і спрямоване на послідовне зниження військово-економічного потенціалу РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.