Еврокомиссия планирует расширить систему Govsatcom за счет коммерческих спутниковых мощностей, после чего к ней сможет присоединиться Украина.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Еврокомиссии Томаса Ренье.

Govsatcom как альтернатива Starlink для Украины: что известно

Во время брифинга в Брюсселе 14 октября Томас Ренье сообщил, что Еврокомиссия намерена подключить Украину к системе защищенной спутниковой связи Govsatcom после расширения её возможностей.

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По его словам, подключение может состояться в начале 2027 года, когда к программе добавят коммерческие спутниковые мощности.

Govsatcom объединяет имеющиеся спутниковые ресурсы стран Европейского Союза. В Еврокомиссии считают, что их использование поможет Украине поддерживать качественную связь в условиях российской войны.

Систему запустили в январе 2026 года для обеспечения защищенной связи между странами ЕС. Как пишет французское издание Le Monde, ее расширение позволит предоставлять необходимые услуги до полноценного запуска европейской спутниковой группировки IRIS, которая будет состоять из более чем 300 спутников.

По словам Ренье, к 2029 году система должна обеспечивать не только базовую связь, но и услуги для военных нужд. При этом он не стал напрямую сравнивать ее возможности с американской Starshield, которую используют Вооруженные силы Украины.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 15 октября в комментарии DW заявила, что Соединённые Штаты должны сохранить доступ Украины к Starlink, если хотят защищать Европу и НАТО.

Вопрос спутниковой связи стал особенно актуальным после того, как в ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink во время движения. Для военного пакета Starshield установили ограничение скорости в 100 миль в час, или около 160 км/ч.

Внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Флеш сообщил, что украинских военных не предупредили об ограничении, из-за чего был сорван ряд миссий.

Президент Владимир Зеленский назвал решение SpaceX большой ошибкой и предупредил о возможных человеческих потерях.

В то же время уже 15 октября работу военного пакета Starshield в движении восстановили.