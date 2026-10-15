Єврокомісія планує розширити систему Govsatcom комерційними супутниковими потужностями, після чого до неї зможе приєднатися Україна.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на представника Єврокомісії Томаса Реньє.

Govsatcom як альтернатива Starlink для України: що відомо

Під час брифінгу в Брюсселі 14 жовтня Томас Реньє повідомив, що Єврокомісія має намір підключити Україну до системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom після розширення її можливостей.

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За його словами, підключення може відбутися на початку 2027 року, коли до програми додадуть комерційні супутникові потужності.

Govsatcom об’єднує наявні супутникові ресурси держав Європейського Союзу. У Єврокомісії вважають, що їх використання допоможе Україні підтримувати якісний зв’язок в умовах російської війни.

Систему запустили в січні 2026 року для забезпечення захищеного зв’язку між країнами ЄС. Як пише французьке видання Le Monde, її розширення дозволить надавати необхідні послуги до повноцінного запуску європейського супутникового угруповання IRIS, яке складатиметься з понад 300 супутників.

За словами Реньє, до 2029 року система має забезпечувати не лише базовий зв’язок, а й послуги для військових потреб. Водночас він не став безпосередньо порівнювати її можливості з американською Starshield, яку використовують Збройні сили України.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 15 жовтня в коментарі DW заявила, що Сполучені Штати повинні зберегти доступ України до Starlink, якщо прагнуть захищати Європу та НАТО.

Питання супутникового зв’язку стало особливо актуальним після того, як у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starlink під час руху. Для військового пакета Starshield встановили ліміт швидкості 100 миль на годину, або близько 160 км/год.

Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш повідомив, що українських військових не попередили про обмеження, через що було зірвано низку місій.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення SpaceX великою помилкою та попередив про можливі людські втрати.

Водночас уже 15 жовтня роботу військового пакета Starshield у русі відновили.

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