Во Франции во время массовых протестов против социального неравенства, роста стоимости жизни и сокращения государственных расходов задержали более 1800 человек. Акции, к которым присоединились сотни тысяч граждан, в ряде городов переросли в стычки с полицией, поджог и ограбление магазинов.

Об этом пишет британское издание The Guardian и бельгийское издание Le Soir.

Протесты во Франции: что происходило в городах

Беспорядки фиксировали в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренни, Страсбурге, Гренобле, Ницце, Лиможе и других городах.

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По словам премьер-министра Себастьяна Лекорня, во время беспорядков также пострадали 150 полицейских. Правоохранители применяли слезоточивый газ против митингующих. Во многих городах демонстрации проходили мирно. В то же время министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что задержаны 1 800 человек. Ранения получили более 500 полицейских, жандармов и пожарных.

В городе Лимож загорелась 143-летняя ратуша. По словам местного префекта Мориса Барате, здание испытало масштабные разрушения: на нижние этажи обрушилась крыша, а значительная часть внешних конструкций была уничтожена.

В Марселе протестующие выбили дверь муниципального здания и ненадолго проникли внутрь. На стене нарисовали символ анархии. Полиции удалось вытеснить участников беспорядков.

В Париже мирное шествие в районе площади Республики переросло в столкновение с правоохранителями. Замаскированные участники бросали брусчатку и фейерверки, атаковали банк и грабили магазины.

На бульваре Магента повредили и разграбили десятки торговых заведений. Также протестующие пытались попасть в универмаг Galeries Lafayette.

Почему во Франции вспыхнули протесты

Нынешняя волна протестов началась с акций учащихся средних школ в бедных северных пригородах Парижа. Молодежь выражала недовольство нехваткой учителей и плохим состоянием школьных помещений.

Впоследствии к митингам присоединились работники, пенсионеры и фермеры, протестующие против социального неравенства, высоких цен, недостаточного финансирования госуслуг и снижения уровня жизни.

Один из крупнейших профсоюзов страны, Всеобщая конфедерация труда (CGT), поддержал акции. Среди ее требований – повышение зарплат и пенсий, снижение цен и защита государственных услуг.

По данным опроса, проведенного в октябре среди 2 тыс. человек, около 45% французов озабочены ростом стоимости жизни и инфляцией.

По оценке Министерства внутренних дел Франции, к субботним демонстрациям по всей стране присоединились около 550 тыс. человек. Профсоюз CGT назвал более высокую цифру — 800 тыс. участников.

Власти заявили, что в акциях принимали участие радикальные группы, которые использовали протесты для ограблений и нападений на общественные здания.

Источник : The Guardian

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