Во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты: в городах вспыхнули беспорядки, есть задержанные
- Во Франции задержали более 1200 участников массовых протестов.
- По оценке МВД Франции, к демонстрациям присоединились около 550 тыс. человек, профсоюз CGT заявляет о 800 тыс. человек.
Во Франции во время массовых протестов против социального неравенства, роста стоимости жизни и сокращения государственных расходов задержали более 1800 человек. Акции, к которым присоединились сотни тысяч граждан, в ряде городов переросли в стычки с полицией, поджог и ограбление магазинов.
Об этом пишет британское издание The Guardian и бельгийское издание Le Soir.
Протесты во Франции: что происходило в городах
Беспорядки фиксировали в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренни, Страсбурге, Гренобле, Ницце, Лиможе и других городах.
По словам премьер-министра Себастьяна Лекорня, во время беспорядков также пострадали 150 полицейских. Правоохранители применяли слезоточивый газ против митингующих. Во многих городах демонстрации проходили мирно. В то же время министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что задержаны 1 800 человек. Ранения получили более 500 полицейских, жандармов и пожарных.
В городе Лимож загорелась 143-летняя ратуша. По словам местного префекта Мориса Барате, здание испытало масштабные разрушения: на нижние этажи обрушилась крыша, а значительная часть внешних конструкций была уничтожена.
В Марселе протестующие выбили дверь муниципального здания и ненадолго проникли внутрь. На стене нарисовали символ анархии. Полиции удалось вытеснить участников беспорядков.
В Париже мирное шествие в районе площади Республики переросло в столкновение с правоохранителями. Замаскированные участники бросали брусчатку и фейерверки, атаковали банк и грабили магазины.
На бульваре Магента повредили и разграбили десятки торговых заведений. Также протестующие пытались попасть в универмаг Galeries Lafayette.
Почему во Франции вспыхнули протесты
Нынешняя волна протестов началась с акций учащихся средних школ в бедных северных пригородах Парижа. Молодежь выражала недовольство нехваткой учителей и плохим состоянием школьных помещений.
Впоследствии к митингам присоединились работники, пенсионеры и фермеры, протестующие против социального неравенства, высоких цен, недостаточного финансирования госуслуг и снижения уровня жизни.
Один из крупнейших профсоюзов страны, Всеобщая конфедерация труда (CGT), поддержал акции. Среди ее требований – повышение зарплат и пенсий, снижение цен и защита государственных услуг.
По данным опроса, проведенного в октябре среди 2 тыс. человек, около 45% французов озабочены ростом стоимости жизни и инфляцией.
По оценке Министерства внутренних дел Франции, к субботним демонстрациям по всей стране присоединились около 550 тыс. человек. Профсоюз CGT назвал более высокую цифру — 800 тыс. участников.
Власти заявили, что в акциях принимали участие радикальные группы, которые использовали протесты для ограблений и нападений на общественные здания.