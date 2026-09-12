На севере Франции произошла железнодорожная авария — поезд, в котором находились 180 пассажиров, сошел с путей между городами Руан и Кан вблизи населенного пункта Клеон в Нормандии.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта страны Филиппа Табаро и французские издания.

Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд

В результате аварии с пассажирским поездом во Франции пострадали по меньшей мере 44 человека.

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По данным местных медиа, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии. Ее срочно эвакуировали вертолетом в больницу Руанского университета. Еще 43 пассажира получили легкие травмы, в частности, от осколков разбитого стекла и падающих внутри салона предметов.

Для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательной операции на место происшествия направили 140 пожарных. Власти префектуры Сена Приморская призвали местных жителей воздерживаться от поездок в район аварии.

Спикер французской полиции отметил, что поезд сошел с путей после столкновения с неустановленным объектом. Железнодорожный оператор и местная прокуратура начали расследование для установления всех причин чрезвычайного происшествия.

Следствие по делу склоняется к версии об умышленных злонамеренных действиях и не исключает диверсию, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

Основанием для таких подозрений стал обнаруженный на путях кусок рельса, которого там не должно было быть. Следователи выясняют, столкнулся ли локомотив именно с этим посторонним фрагментом и стал ли он непосредственной причиной схождения поезда с рельсов.

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