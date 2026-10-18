У Франції під час масових протестів проти соціальної нерівності, зростання вартості життя та скорочення державних видатків затримали понад 1 200 людей. Акції, до яких долучилися сотні тисяч громадян, у низці міст переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування магазинів.

Про це пише британське видання The Guardian.

Протести у Франції: що відбувалося в містах

За словами прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, під час заворушень також постраждали 150 поліцейських. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ проти мітингувальників. Водночас у багатьох містах демонстрації відбувалися мирно.

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У місті Лімож загорілася 143-річна ратуша. За словами місцевого префекта Моріса Барате, будівля зазнала масштабних руйнувань: на нижні поверхи обвалився дах, а значна частина зовнішніх конструкцій була знищена.

У Марселі протестувальники вибили двері муніципальної будівлі та ненадовго проникли всередину. На стіні намалювали символ анархії. Поліції вдалося витіснити учасників заворушень.

У Парижі мирна хода в районі площі Республіки переросла в зіткнення з правоохоронцями. Замасковані учасники кидали бруківку та феєрверки, атакували банк і грабували магазини.

На бульварі Магента пошкодили та розграбували десятки торговельних закладів. Також протестувальники намагалися потрапити до універмагу Galeries Lafayette.

Чому у Франції спалахнули протести

Нинішня хвиля протестів почалася з акцій учнів середніх шкіл у бідних північних передмістях Парижа. Молодь висловлювала невдоволення нестачею вчителів і поганим станом шкільних приміщень.

Згодом до мітингів долучилися працівники, пенсіонери та фермери, які протестують проти соціальної нерівності, високих цін, недостатнього фінансування держпослуг і зниження рівня життя.

Одна з найбільших профспілок країни, Загальна конфедерація праці (CGT), підтримала акції. Серед її вимог — підвищення зарплат і пенсій, зниження цін та захист державних послуг.

За даними опитування, проведеного в жовтні серед 2 тис. людей, близько 45% французів стурбовані зростанням вартості життя та інфляцією.

За оцінкою Міністерства внутрішніх справ Франції, до суботніх демонстрацій по всій країні долучилися близько 550 тис. людей. Профспілка CGT назвала вищу цифру — 800 тис. учасників.

Влада заявила, що в акціях брали участь радикальні групи, які використовували протести для пограбувань і нападів на громадські будівлі.

Джерело : The Guardian

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