В Литве пытались поджечь предприятие с оборудованием Starlink — премьер
- В ночь на 18 октября неизвестные пытались поджечь предприятие в Вильнюсе, где хранится оборудование Starlink, сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.
- Литовские службы заранее предупредили предприятие о возможных нападениях, а усиленная охрана помогла сорвать попытку поджога.
В ночь на 18 октября в Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, на котором хранится оборудование спутниковой связи Starlink. Благодаря заблаговременному предупреждению и усиленным мерам безопасности нападение удалось предупредить.
Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в Facebook.
В Литве пытались поджечь предприятие с оборудованием Starlink
По словам главы литовского правительства, правоохранительные и специальные службы заранее получили информацию о возможных нападениях на компанию, которая хранила оборудование Starlink.
Предприятие предупредили об угрозе и усилили его охрану, благодаря чему злоумышленникам не удалось реализовать задуманное.
Синкявичюс подчеркнул, что литовские спецслужбы внимательно отслеживают деятельность вражеских государств и принимают необходимые меры для защиты населения и имущества.
На фоне попыток поджога и проникновения неизвестного беспилотника в воздушное пространство страны премьер-министр решил созвать на понедельник, 19 октября, заседание Комиссии по национальной безопасности.
В ходе встречи планируется выяснить происхождение дрона, установить место его первого обнаружения радиолокационными системами и проанализировать результаты исследования найденных обломков.
Кроме того, участники заседания обсудят возможность расширения полномочий соответствующих служб для более эффективного выявления и нейтрализации беспилотников.
Литовский премьер подчеркнул, что компетентные органы продолжают следить за потенциальными угрозами и работают над усилением безопасности страны.