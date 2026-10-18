В ночь на 18 октября в Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, на котором хранится оборудование спутниковой связи Starlink. Благодаря заблаговременному предупреждению и усиленным мерам безопасности нападение удалось предупредить.

Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в Facebook.

В Литве пытались поджечь предприятие с оборудованием Starlink

По словам главы литовского правительства, правоохранительные и специальные службы заранее получили информацию о возможных нападениях на компанию, которая хранила оборудование Starlink.

Сейчас смотрят

Предприятие предупредили об угрозе и усилили его охрану, благодаря чему злоумышленникам не удалось реализовать задуманное.

Синкявичюс подчеркнул, что литовские спецслужбы внимательно отслеживают деятельность вражеских государств и принимают необходимые меры для защиты населения и имущества.

На фоне попыток поджога и проникновения неизвестного беспилотника в воздушное пространство страны премьер-министр решил созвать на понедельник, 19 октября, заседание Комиссии по национальной безопасности.

В ходе встречи планируется выяснить происхождение дрона, установить место его первого обнаружения радиолокационными системами и проанализировать результаты исследования найденных обломков.

Кроме того, участники заседания обсудят возможность расширения полномочий соответствующих служб для более эффективного выявления и нейтрализации беспилотников.

Литовский премьер подчеркнул, что компетентные органы продолжают следить за потенциальными угрозами и работают над усилением безопасности страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.