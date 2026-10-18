У ніч проти 18 жовтня в Литві невідомі намагалися підпалити підприємство, на якому зберігається обладнання супутникового зв’язку Starlink. Завдяки завчасному попередженню та посиленим заходам безпеки напад вдалося попередити.

Про це повідомив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у Facebook.

У Литві намагалися підпалити підприємство з обладнанням Starlink

За словами глави литовського уряду, правоохоронні та спеціальні служби заздалегідь отримали інформацію про ймовірні напади на компанію, яка зберігає обладнання Starlink. Підприємство попередили про загрозу та посилили його охорону, завдяки чому зловмисникам не вдалося реалізувати задумане.

Зараз дивляться

Сінкявічюс наголосив, що литовські спецслужби уважно відстежують діяльність ворожих держав і вживають необхідних заходів для захисту населення та майна.

На тлі спроби підпалу та проникнення невідомого безпілотника в повітряний простір країни прем’єр-міністр вирішив скликати на понеділок, 19 жовтня, засідання Комісії з питань національної безпеки.

Під час зустрічі планують з’ясувати походження дрона, встановити місце його першого виявлення радіолокаційними системами та проаналізувати результати дослідження знайдених уламків.

Крім того, учасники засідання обговорять можливість розширення повноважень відповідних служб для ефективнішого виявлення та нейтралізації безпілотників.

Литовський прем’єр підкреслив, що компетентні органи продовжують стежити за потенційними загрозами та працюють над посиленням безпеки країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.