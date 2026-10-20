Зеленський: Віткофф передасть Кремлю варіанти гарантій безпеки для України
- Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери напрацювали пропозиції щодо досягнення миру під час переговорів в Осло.
- Стівен Віткофф 21 жовтня передасть Кремлю варіанти гарантій безпеки для України.
Україна разом із європейськими партнерами та представниками США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером під час переговорів в Осло напрацювали пропозиції щодо досягнення миру.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками брифінгу за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба.
Україна та партнери підготували пропозиції щодо миру
– У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру… Одна з важливих ідей – це перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для вирішення питань, які можуть вирішити лише лідери. Стів завтра поїде в Росію. Побачимо, що скаже Путін, – зазначив глава держави.
Володимир Зеленський уточнив, що під час переговорів із представниками РФ 21 жовтня Віткофф передасть Кремлю різні варіанти гарантій безпеки для України. За словами президента, їх уже викладено у відповідному документі.
Глава держави розповів, що під час переговорів із Стівеном Віткоффом вони розглянули різні варіанти гарантій безпеки. Переговірники США запевнили, що вони в будь-якому разі будуть сильними.
– Я вдячний американській стороні за те, що вона ще раз наголосила: ці гарантії будуть сильними. У нас є різні пропозиції. Ми говорили про НАТО, про п’яту статтю НАТО та про гарантії, подібні до передбачених п’ятою статтею. Існують різні види гарантій безпеки, які вже викладені на папері, у відповідному документі, – зазначив президент.
Зеленський додав, що розраховує отримати від американської сторони відгук щодо документа наступного дня після переговорів.
– Стів передасть цей документ росіянам, а приблизно за день ми почуємо його зворотний зв’язок. Це дуже важливо. Нам потрібні сильні гарантії безпеки після завершення цієї війни, – наголосив глава держави.
Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Норвегії.
Після розмови президент повідомив, що 21 жовтня Віткофф вирушить до Росії для переговорів із представниками РФ.