Україна разом із європейськими партнерами та представниками США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером під час переговорів в Осло напрацювали пропозиції щодо досягнення миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками брифінгу за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба.

Україна та партнери підготували пропозиції щодо миру

– У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру… Одна з важливих ідей – це перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для вирішення питань, які можуть вирішити лише лідери. Стів завтра поїде в Росію. Побачимо, що скаже Путін, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський уточнив, що під час переговорів із представниками РФ 21 жовтня Віткофф передасть Кремлю різні варіанти гарантій безпеки для України. За словами президента, їх уже викладено у відповідному документі.

Зараз дивляться

Глава держави розповів, що під час переговорів із Стівеном Віткоффом вони розглянули різні варіанти гарантій безпеки. Переговірники США запевнили, що вони в будь-якому разі будуть сильними.

– Я вдячний американській стороні за те, що вона ще раз наголосила: ці гарантії будуть сильними. У нас є різні пропозиції. Ми говорили про НАТО, про п’яту статтю НАТО та про гарантії, подібні до передбачених п’ятою статтею. Існують різні види гарантій безпеки, які вже викладені на папері, у відповідному документі, – зазначив президент.

Зеленський додав, що розраховує отримати від американської сторони відгук щодо документа наступного дня після переговорів.

– Стів передасть цей документ росіянам, а приблизно за день ми почуємо його зворотний зв’язок. Це дуже важливо. Нам потрібні сильні гарантії безпеки після завершення цієї війни, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Норвегії.

Після розмови президент повідомив, що 21 жовтня Віткофф вирушить до Росії для переговорів із представниками РФ.

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