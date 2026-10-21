Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга, де має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про прибуття Віткоффа повідомили ЗМІ. Деталі майбутніх переговорів розкрили представники Кремля, а також Politico.

Стів Віткофф прибув з візитом до Санкт-Петербурга: що відомо

У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським керівництвом.

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В аеропорту його зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв, який також братиме участь у переговорах.

За словами помічника Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, зустріч відбудеться в першій половині дня в Костянтинівському палаці.

Головною темою переговорів стане війна Росії проти України та можливі шляхи її завершення.

Віткофф прибув до РФ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 20 жовтня в Осло за участю американських та європейських партнерів.

Після переговорів Зеленський заявив, що сторонам вдалося налагодити конструктивний діалог та напрацювати пропозиції для подальшого мирного процесу.

За інформацією Politico, Віткофф має передати російському керівництву пропозиції, підготовлені за участю України, США та європейських країн.

Серед них — можливість проведення тристоронньої зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна для обговорення умов припинення вогню.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після переговорів в Осло підтвердив, що американський спецпосланець вирушить до Санкт-Петербурга з напрацьованими пропозиціями.

За його словами, ці ідеї можуть створити передумови для переговорів на рівні лідерів.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Віткофф передасть Кремлю документ із різними варіантами гарантій безпеки для України.

Під час переговорів в Осло сторони обговорювали гарантії, пов’язані з НАТО, п’ятою статтею Північноатлантичного договору та механізмами безпеки, подібними до передбачених цією статтею.

Український президент наголосив, що питання майбутнього українських територій можуть вирішувати лише лідери держав, а будь-яка мирна угода має передбачати реальні гарантії безпеки для України.

Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про прогрес у переговорах за участю України, США та європейських країн.

За його словами, учасникам зустрічі вдалося узгодити окремі елементи можливого мирного врегулювання, зокрема у сферах безпеки та економіки.

Крім того, сторони обговорили найближчі кроки, серед яких посилення протиповітряної оборони, захист енергетичних об’єктів та можливість часткового припинення вогню для забезпечення енергетичної й продовольчої безпеки.

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