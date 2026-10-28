Генсек ООН Гутерреш назначил посла РФ Глеба Десятникова своим помощником
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял новое кадровое решение, назначив российского дипломата на руководящую должность в организации.
- Новый высокопоставленный сотрудник обладает многолетним дипломатическим опытом и ранее представлял интересы России за рубежом.
- В Организации Объединенных Наций объяснили, за какие направления будет отвечать дипломат и каким профессиональным опытом он обладает.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил российского дипломата Глеба Десятникова на должность помощника генсека по противоминной деятельности и полиции в Департаменте миротворческих операций.
Об этом сообщили в Офисе генерального секретаря ООН.
Россиянин Глеб Десятников получил руководящий пост в ООН
На новой должности Десятников будет отвечать за координацию противоминных программ Организации Объединенных Наций, а также деятельность полицейских подразделений, вовлеченных в миротворческие миссии в разных странах мира.
В ООН подчеркнули, что у российского дипломата более 35 лет профессионального опыта в международных отношениях, политической и сферах безопасности. За свою карьеру он работал в государственных учреждениях, занимался многосторонней дипломатией и вопросами регионов, охваченных конфликтами.
В частности, с 2018 года Десятников занимал должность посла России в Иордании. До этого, с 2010 по 2018 год, он был заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ.
В 2004-2010 годах дипломат работал старшим советником Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.
В течение 1994-1997 годов он был откомандирован в Специальную комиссию ООН по Ираку (ЮНСКОМ).
Десятников окончил Московский государственный институт международных отношений. Кроме русского, владеет английским и арабским языками.