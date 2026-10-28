Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил российского дипломата Глеба Десятникова на должность помощника генсека по противоминной деятельности и полиции в Департаменте миротворческих операций.

Об этом сообщили в Офисе генерального секретаря ООН.

Россиянин Глеб Десятников получил руководящий пост в ООН

На новой должности Десятников будет отвечать за координацию противоминных программ Организации Объединенных Наций, а также деятельность полицейских подразделений, вовлеченных в миротворческие миссии в разных странах мира.

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В ООН подчеркнули, что у российского дипломата более 35 лет профессионального опыта в международных отношениях, политической и сферах безопасности. За свою карьеру он работал в государственных учреждениях, занимался многосторонней дипломатией и вопросами регионов, охваченных конфликтами.

В частности, с 2018 года Десятников занимал должность посла России в Иордании. До этого, с 2010 по 2018 год, он был заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ.

В 2004-2010 годах дипломат работал старшим советником Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

В течение 1994-1997 годов он был откомандирован в Специальную комиссию ООН по Ираку (ЮНСКОМ).

Десятников окончил Московский государственный институт международных отношений. Кроме русского, владеет английским и арабским языками.

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